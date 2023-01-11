「夫妻債，何時清？」 那些關於剩餘財產分配　你需要知道的事.

【我們之間的夫妻債，何時清？】
夫妻離婚之後時常會面臨到剩餘財產分配的問題，然而計算時間到底要從何開始呢？因為計算時點會影響到拿到金額的多寡（比如股票價值可能隨著時間起起伏伏、某時間點可能擁有A屋，後時間點又將A屋賣出），所以計算時間點就顯得重要！舉例來說，若W先生和S小姐為了離婚以及離婚後的剩餘財產分配而告上法院，但在訴訟進行當中，就離婚部分先和解或是調解成立，那麼到底要在起訴時或者是和解或調解成功時計算剩餘財產呢？
【其實民法有告訴我們何時開始算】
依照民法第1030條之1第1項本文：「法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。」也就是說計算剩餘財產分配的時點在「法定財產制關係消滅時」。而什麼又是法定財產制關係消滅時呢？白話來說就是：離婚成功時、配偶一方�死亡、約定改用其他財產制時。
【一定得依照「法定財產制關係消滅時」嗎？】
在民法的世界當中，多數時候都非常看重雙方的意思。因此如果雙方協調想要以離婚起訴之時，也並無不可！實務上也有類似的案例，如：最高法院民事判決105年度台上字第254號就是雙方在訴訟過程當中達成訴訟上和解，約定應以訴請離婚日作為剩餘財產分配基準日。因此事實上雙方是可以透過約定的方式決定剩餘財產分配的時間點，不一定非得依照前述民法第1030條之1所規定的時間點（白話來說：你們講好就好）。
【案外案：婚前賺的、但還沒發下來的薪水可否算作剩餘財產一起分配？】
剩餘財產分配的計算時常有點複雜，這邊順手來談一個案外案：W和S於5月結婚，那麼雙方4月賺的薪水要不要一起拿出來分呢？民法第1017條規定前段：「夫或妻之財產分為婚前財產與婚後財產，由夫妻各自所有。」，因此婚前的財產並不用拿出來一起分的，即便是5月結婚後才發下4月的薪水，我們也應該要認為W和S在四月工作完畢的時候就取得一個「薪水債權（可以向其任職單位要薪水的債權）」，而這樣的薪水債權即便在婚後實現變成薪水，也不會因為是在5月時拿到白花花的鈔票就要和對方一起分喔！