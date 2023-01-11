「夫妻債，何時清？」 那些關於剩餘財產分配　你需要知道的事.

【案外案：婚前賺的、但還沒發下來的薪水可否算作剩餘財產一起分配？】

剩餘財產分配的計算時常有點複雜，這邊順手來談一個案外案：W和S於5月結婚，那麼雙方4月賺的薪水要不要一起拿出來分呢？民法第1017條規定前段：「夫或妻之財產分為婚前財產與婚後財產，由夫妻各自所有。」，因此婚前的財產並不用拿出來一起分的，即便是5月結婚後才發下4月的薪水，我們也應該要認為W和S在四月工作完畢的時候就取得一個「薪水債權（可以向其任職單位要薪水的債權）」，而這樣的薪水債權即便在婚後實現變成薪水，也不會因為是在5月時拿到白花花的鈔票就要和對方一起分喔！