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工廠遭移工檢舉竟因「這件事」律師告訴你聘用移工相關規範.

工廠遭移工檢舉竟因「這件事」律師告訴你聘用移工相關規範

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-05-26更新 2023-09-18
雷皓明律師
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前陣子，知名車廠老闆在直播中提到，車廠裡的外籍移工，不滿上班前要打掃工作環境，拒絕打掃外，也向勞工局檢舉。勞工局介入調查後，告知車廠老闆不得繼續要移工打掃工廠工作環境，否則將開罰。 老闆疑惑的表示，並非僅要求移工打掃環境，全體員工於上班前，都需要打掃工廠生產線環境，難道這樣不算工作範圍內的工作嗎，為何違法？ 外籍移工、看護被要求做原先工作以外的事情常常發生，誇張的像是要求外籍看護打掃全家居家環境、到經營的店裡幫忙、幫忙遛狗等，甚至借給親戚朋友，要求幫忙打掃。這些看起來明顯不是原本工作範圍內的工作當然不行，但像上面提到的，如果是工廠生產線，不打掃的話可能會影響工作環境安全，這種好像是工作「合理範圍」內的打掃也不行嗎？

【上班前打掃環境，工廠遭移工檢舉勞工局介入！？】

前陣子，知名車廠老闆在直播中提到，車廠裡的外籍移工，不滿上班前要打掃工作環境，拒絕打掃外，也向勞工局檢舉。勞工局介入調查後，告知車廠老闆不得繼續要移工打掃工廠工作環境，否則將開罰。 老闆疑惑的表示，並非僅要求移工打掃環境，全體員工於上班前，都需要打掃工廠生產線環境，難道這樣不算工作範圍內的工作嗎，為何違法？ 外籍移工、看護被要求做原先工作以外的事情常常發生，誇張的像是要求外籍看護打掃全家居家環境、到經營的店裡幫忙、幫忙遛狗等，甚至借給親戚朋友，要求幫忙打掃。這些看起來明顯不是原本工作範圍內的工作當然不行，但像上面提到的，如果是工廠生產線，不打掃的話可能會影響工作環境安全，這種好像是工作「合理範圍」內的打掃也不行嗎？

【移工工作有限制，聘用移工相關規範】

要聘請外籍移工在我國工作，是需要經由主管機關，也就是勞動部的核准。在核准的函令上會清楚的寫下，該名外籍移工在本國所要從事的工作，例如家庭看護工作、製造工作等。既然有明確地寫下移工來台的工作內容，就是限制雇主只能請移工做該工作職務的特定工作以及必要的延伸工作，否則可能會違反就業服務法第57條第3款（延伸閱讀1）的規定，而受罰，藉此來保護外籍移工。 但有些工作其實很難細微的劃分，究竟是不是原本工作職務必須做的工作，就連勞動部的網站中，對於各項工作的內容，也概括的將一些難以區分的工作納入工作內容（例如，製造工作都有提到所謂的「與其有關之體力工作」），避免雇主與移工的糾紛。

【工作範圍認定，勞動單位怎麼看？】

「工作範圍」究竟要怎麼認定，還是一個很模糊的標準，因此勞動部以及地方政府的勞動處都有對工作範圍表示意見。 勞動部的函釋（延伸閱讀2）表示，因為外籍移工的工作項目有所限制，因此若要求一個專職製造工作的移工去負責專門的清潔工作，就會違反就業服務法57條的規定，但是如果是在從事許可工作後，要求移工協助工作廠房的清掃，是不違法的。不過，這號函釋對雇主要求移工做公司範圍內的清掃工作，並沒有明確的表示，只說要視事實情況來判斷，合不合法。 另外彰化縣勞動處也曾經表示（延伸閱讀3），如果事業單位所聘僱移工的工作環境或是宿舍有清潔的必要，應該要由全體移工「共同或輪流打掃」，不可以要求特定移工專職負責，如由移工專職負責打掃，就是違法的。 總結上面提到的，由於移工來台工作，有限制特定的工作範圍，因此雇主不能用契約要求移工做特定範圍以外的工作，但是如果是與特定工作本質相關的工作，雇主還是可以請移工做，也就是工作後請移工打掃環境（好比在工地工作後，如果沒有將工地整理，可能會發生工安意外，這時候就可以）；至於如果是要求移工打掃工廠的環境、廁所，這種有點難判斷有沒有跟工作本質相關的打掃，依照上面勞動處的表示，則可以請移工共同或輪流做。

【所以可以請移工打掃環境嗎？】

本國工作者因為可以用勞動契約約定，因此如果工作外需要打掃環境或是輪流打掃廁所，雇主可以用勞動契約事先與員工約定。但由於外國移工有工作項目的限制，因此雇主不能用勞動契約改變工作範圍，不過還是可以請移工做與工作本質相關的打掃，以及共同或輪流的進行工作環境的打掃。 至於知名車廠老闆直播上所提到的事情是不是真的違法，還是有討論的空間，就如同上面提到的，如果上班前全體員工打掃工廠是為了避免工廠生產時發生危險，那就是符合工作本質；或是如果打掃是全體移工共同或輪流，不是要求單一移工專職打掃，都是可以的。 到底哪些是移工工作範圍內可以做的事，因為工作的性質、環境不同都會有不一樣的認定，因此雇主在請移工做那些在模糊地帶的工作前，還是先思考一下，除了保障移工權利，也保護雇主自己。

延伸閱讀1：https://reurl.cc/k1yRrb

延伸閱讀2：https://reurl.cc/6Zd1d5

延伸閱讀3：https://is.gd/5rrrhW

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