工廠遭移工檢舉竟因「這件事」律師告訴你聘用移工相關規範.

【工作範圍認定，勞動單位怎麼看？】

「工作範圍」究竟要怎麼認定，還是一個很模糊的標準，因此勞動部以及地方政府的勞動處都有對工作範圍表示意見。 勞動部的函釋（延伸閱讀2）表示，因為外籍移工的工作項目有所限制，因此若要求一個專職製造工作的移工去負責專門的清潔工作，就會違反就業服務法57條的規定，但是如果是在從事許可工作後，要求移工協助工作廠房的清掃，是不違法的。不過，這號函釋對雇主要求移工做公司範圍內的清掃工作，並沒有明確的表示，只說要視事實情況來判斷，合不合法。 另外彰化縣勞動處也曾經表示（延伸閱讀3），如果事業單位所聘僱移工的工作環境或是宿舍有清潔的必要，應該要由全體移工「共同或輪流打掃」，不可以要求特定移工專職負責，如由移工專職負責打掃，就是違法的。 總結上面提到的，由於移工來台工作，有限制特定的工作範圍，因此雇主不能用契約要求移工做特定範圍以外的工作，但是如果是與特定工作本質相關的工作，雇主還是可以請移工做，也就是工作後請移工打掃環境（好比在工地工作後，如果沒有將工地整理，可能會發生工安意外，這時候就可以）；至於如果是要求移工打掃工廠的環境、廁所，這種有點難判斷有沒有跟工作本質相關的打掃，依照上面勞動處的表示，則可以請移工共同或輪流做。