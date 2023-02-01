外送平台「訂閱制」反悔不退款！？律師帶你了解.

【何謂「合理例外情事」？】

依據「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」第2條，與本案比較有關的例外情事應該是第5款的「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供」。然而，外送平台的訂閱制會員是否是「一經提供就完成的線上服務」？買下這個會員之後，必須要開始訂食物、買生鮮才能達到消費者的目的，並不會有一買下會員後，馬上就可以享受免運、折扣等會員才會有的優惠（還沒消費，何來優惠）；且因為是一年制的會員，在有效期限的一年當中，企業都必須因為消費者下單而不斷提供服務，並非一買會員就完成提供服務。據此，應該不符合本準則第2條第7款的例外事由。