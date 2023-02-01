外送平台「訂閱制」反悔不退款！？律師帶你了解.

【十分鐘的foodpanda會員，值多少？】
日前有消費者訂了foodpanda一年的會員，在訂完10分鐘後因為覺得方案並不划算，故決定取消，即便只是訂了10分鐘而且沒有進行任何消費，該消費者並沒有得到任何退款，年費999元直接放水流，熊貓表示不願退款。我國目前尚未有關於外送平台（如：ubereat、foodpanda）訂閱制的專門規範，在這樣的情況下，若要討論本案當中熊貓是不是可以全額不退，就要回到我國最基礎規範企業與消費者之間的法律：消費者保護法（下稱消保法）。
【大家都很熟悉的七天鑑賞期】
常常在網購的各位應該知道所謂的「7天鑑賞期」，也就是可以不附理由的退貨！消保法第19條規定了七天鑑賞期，以及通訊交易若有合理例外情事者，就不得享受七天鑑賞期。而何謂「通訊交易」？「通訊交易」則是規定在消保法第2條第10款以「廣播、電視⋯⋯網際網路⋯⋯或其他類似之方法」，消費者在無法檢視商品或服務下與企業所訂立之契約。因此在ubereat或者是foodpanda的app上面訂購的會員，即是符合第19條的「通訊交易」，若沒有條文後半段但書的「合理例外情事」，消費者應可在7天內與企業解除契約。
【何謂「合理例外情事」？】
依據「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」第2條，與本案比較有關的例外情事應該是第5款的「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供」。然而，外送平台的訂閱制會員是否是「一經提供就完成的線上服務」？買下這個會員之後，必須要開始訂食物、買生鮮才能達到消費者的目的，並不會有一買下會員後，馬上就可以享受免運、折扣等會員才會有的優惠（還沒消費，何來優惠）；且因為是一年制的會員，在有效期限的一年當中，企業都必須因為消費者下單而不斷提供服務，並非一買會員就完成提供服務。據此，應該不符合本準則第2條第7款的例外事由。
【顯失公平？】
既然依據消保法第19條，消費者有7天內解除契約的權利，那麼foodpanda是否還可以在定型化契約當中規定無法退費呢？依照消保法第12條，定型化契約違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效。何謂「顯失公平」？我們認為應該要參考消費者已經使用的時間長短、該會員價格等等，比如：若消費者訂了一年已經使用了9個月，還要求全額退費，顯然不合理。故應可以參考按照比例退款，或者是改以一個月分別計算的訂閱方案（而不是一次就要一年）。而未來也可能會有行政院針對外送平台所訂定的「定型化契約應記載及不得記載事項」，屆時若有相關規定，應可更加妥適解決本案的問題。
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