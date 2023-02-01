「強制公開道歉違憲！」律師帶你看.

【罵人後一定要道歉嗎？不想道歉的自由】

「不肖之輩」、「不要臉」、「不只是笨蛋，根本是混蛋」、「無恥」、「你這種言而無信的貨色」、「你這混蛋」、「小人」、「良心早爛光的人」、「品格惡劣」、「言而無信，是謂畜牲」、「卑劣無恥之輩」 如果你被這樣罵會希望加害人道歉嗎？答案必然是肯定的。但如果你是加害人，會想道歉嗎？答案必然是否定的，在這樣的情形下，法院可以強制加害人道歉嗎？ 也就是民法195條第一項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」這個「回復名譽之適當處分�」是否包含法院以判決命加害人道歉的情形，我們來看看大法官怎麼說。

大法官釋字656號解釋認為沒有違憲，可以判決命加害人公開道歉。 民國98年時，大法官在釋字656號解釋中認為名譽權維護個人主體性及人格完整，是實現人性尊嚴所必要，受憲法第22條所保障，它受到侵害的方式情狀不一，金錢賠償不一定能夠填補損害。 由加害人負擔費用刊載澄清事實的聲明、被害人判決勝訴啟事或將判決書全部或一部登報等手段，仍不足以回復被害人名譽，且沒有涉及加害人自我羞辱等損與人性尊嚴情事，要求加害人公開道歉並未逾越必要的限度，也就是並沒有違憲。

111年憲判字第2號，大法官認為判決命加害人公開道歉違憲。 在釋字656號做成後的13年，大法官改變了見解，在111年憲判字第2號認為強制公開道歉違憲，因為它干預了人民是否及如何表達意見或價值立場的自主決定，是屬於對高價值言論的干涉，所以應該採取嚴格審查標準，立法目的必須是為了追求特別重要的公共利益，手段需是為了達成立法目的所不可或缺且別無較小的侵害手段，才符合憲法保障言論自由的意旨。 大法官認為名譽權遭受侵害的情況不一，有些只是私人間的爭議，不影響第三人或公共利益，所以填補名譽權的損害並不一定是特別重要的公共利益，且在手段上，可以採取侵害較小的手段，例如刊登勝訴啟事或是判決書等方式，不一定要用侵害程度更強大的強制公開道歉。 另外強制公開道歉，也讓加害人產生自我否定，甚至自我羞辱的效果，而侵害人民的思想自由。

不同看法：道歉非高價值言論，刊登勝訴啟事或是判決書也未必是較小侵害 道歉一定是高價值言論嗎？刊登勝訴啟事或是判決書等方式是較小侵害嗎？詹森林大法官在不同意見書中表示『各級法院民事判決所命加害人道歉之聲明，其內容均為「本人曾經為不實之口頭陳述或報導，並因而侵害被害人名譽，謹就此致歉」』這樣的內容是否與政治、學術、宗教、文化、環保或藝術等議題有關，而是所謂「高價值言論」是有疑問的。 而且判決書的篇幅較長，公開道歉刊登的內容較短，如果法院此後將原本會判強制公開道歉的案件，改判為刊登判決書，反而使加害人負擔更高額的登報費用，真的是較小的侵害嗎？

大家怎麼看？覺得大法官本號解釋的說法有道理嗎？