人生下半場！律師帶你了解你的權益.

【退休後的第二春】

然而有些退休過的人，可能因為各種原因，選擇再次回到職場就業，那麼上述三者的請領狀況是否會有改變呢？ 依照勞工保險條例，原則上超過65歲就不得參加勞工保險，所以退休之後又再次重磅回歸職場，就無法再次在二次退休時領取勞保給付，但是可以選擇是否參加職業災害保險。勞退的話，依照勞工退休金條例第24-1條，此時年資會重新計算，雇主仍然要提繳勞工退休金，故勞工還是可以領勞退。最後，雇主本來就需要為員工保健保，故即使是退休後再次就業，雇主仍應該要為其辦理投保。 總之，如果以上字太多不想看的話，可以直接看這段：勞保給付因為有年齡限制，所以無法再保，但勞退和健保仍然是退休之後再次重回職場的人理應受到保障的權利。 希望上面的說明可以幫助要退休的大家、或者退休後再次尋找工作上的第二春的人，更了解現在比較常見的幾種保險，退休愉快YA！

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