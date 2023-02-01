人生下半場！律師帶你了解你的權益.

【退休後事業第二春的保險】
如果退休之後因為自己實在太優秀了、在家裡坐不住、經濟因素或者其他各種原因，再繼續工作、成為原公司或者是其他公司的員工，那麼勞保老年年金給付（下稱勞保給付）、勞工退休金（下稱勞退）、健保等等�，又該怎麼領怎麼保呢？
【正常退休的情形】
先來談談在正常退休的情形下，勞保給付、勞退和健保的狀況應該要怎麼領和怎麼保。以今年（112年）來說，請領勞保給付得請領資格有三種，最常見就是須年滿63歲，保險年資合計要滿15年；另外兩種則是針對擔任高危險之工作者以及勞保年資未滿15年者，有不同之規定。而可以領到多少錢，根據勞動部勞工保險局網站（https://reurl.cc/Epyv2K）有兩種計算方式，兩者擇優發給勞保老年年金。 勞退的部分則是依照勞工退休金條例，強制雇主在員工在職時提領不低於6％的勞工退休金，等到年滿60歲時就可以領勞退金（無論是否還有繼續工作都可以領！）；最後，健保則是在退休之後需要依附配偶、子女或孫子女投保（若可依附配偶，即不依附子女；若可依附子女，則不依附孫子女，照順序來的意思），然若無配偶、子女或孫子女，就向戶籍所在地的公所以地區人口身份投保。
【退休後的第二春】
然而有些退休過的人，可能因為各種原因，選擇再次回到職場就業，那麼上述三者的請領狀況是否會有改變呢？ 依照勞工保險條例，原則上超過65歲就不得參加勞工保險，所以退休之後又再次重磅回歸職場，就無法再次在二次退休時領取勞保給付，但是可以選擇是否參加職業災害保險。勞退的話，依照勞工退休金條例第24-1條，此時年資會重新計算，雇主仍然要提繳勞工退休金，故勞工還是可以領勞退。最後，雇主本來就需要為員工保健保，故即使是退休後再次就業，雇主仍應該要為其辦理投保。 總之，如果以上字太多不想看的話，可以直接看這段：勞保給付因為有年齡限制，所以無法再保，但勞退和健保仍然是退休之後再次重回職場的人理應受到保障的權利。 希望上面的說明可以幫助要退休的大家、或者退休後再次尋找工作上的第二春的人，更了解現在比較常見的幾種保險，退休愉快YA！
新聞來源：https://finance.ettoday.net/news/2052519