拳賽遭KO腦死！對手需要負法律責任嗎？.

【以「可容許危險」角度思考，甲男行為可能不具違法性】

「超法規阻卻違法事由」中的「可容許危險」是指參賽者認識比賽的危險性，且同意比賽在一般危險情況下對身體或生命產生的危害，除非有違背比賽規則的例外狀況，否則參賽者的傷害行為不具有違法性。 如何判斷是否屬於「可容許危險」的「合理之危險」？是以行為當時的危險情狀是否合理，而非以行為所造成利益侵害�結果來判斷。 法院認為比賽規則上的規定，是基於現實上危險係數的統計所形成行為上的抽象準則，參與比賽者只要是遵循比賽規則而為的行為，如果仍造成法益侵害結果，皆應認符合該項比賽所允許的合理危險，而不具違法性。(臺中地院94聲判字25號刑事裁定參照) 在本案，如果甲男完全依拳擊友誼賽的比賽規則而為出拳，仍造成乙男死亡結果，就算乙男的死亡結果，是與甲男比賽過程造成，但因為並未超越可容許風險之範圍，不具有違法性。

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