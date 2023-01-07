拳賽遭KO腦死！對手需要負法律責任嗎？.

《得到拳擊比賽參賽者承諾後，不小心打死人還需要負法律責任嗎？》
日前，某拳館舉行拳擊友誼賽，甲男一拳KO乙男獲得勝利，數小時後乙男卻突然感到身體不適，送醫急救更倒地昏迷，經搶救後不治身亡。甲男需要負法律責任嗎？
【「不法構成要件」該當，推定具有違法性】
在刑法上，一個行為是不是會成立某罪，首先，要先判斷行為是不是符合「不法構成要件」，也就是「不法構成要件」是否該當。 立法者透過刑法來保護人類生活上重要利益，「不法構成要件」就是將需要受保護的重要利益明確化，分為主觀構成要件(故意、過失)及客觀構成要件(��行為主體、行為客體、行為、行為結果、因果關係等)。「不法構成要件」該當就推定了行為侵害刑法要保護的重要利益，而推定具有「違法性」。 以上述的例子來說，行為主體甲男一拳KO行為客體乙男的行為，與導致乙男死亡的結果間具有因果關係，甲男也能夠預見KO行為會發生的結果，「不法構成要件」該當，推定具有違法性。
【「阻卻違法事由」可以排除違法性的存在】
但像是本案，參加拳擊比賽是具有正當性、且富危險的活動，一般而言，會認為造成傷害的可能性非常高，若將傷害評價為具有違法性，拳擊比賽這個不違背社會倫理的正常活動，等於受到間接禁止，所以會有一些「阻卻違法事由」可以排除違法性的存在。 「阻卻違法事由」有法律有明定，也有法律未明定。法律有明定的被稱為「法定阻卻違法事由」，像是大家時常聽到的正當防衛(刑法23條)與緊急避難(刑法24條)等，是法律有明定的「阻卻違法事由」。舉例來說，如果乙男拿刀砍殺甲男，刀刀見骨，甲男奮力反抗，一拳KO乙男，甲男的行為會該當殺人罪的構成要件，因而被推定有違法性，但因為該行為是對於乙男的不法侵害，而出於防衛自己權利的行為，為「正當防衛」，有「阻卻違法事由」，甲男不會被殺人罪相繩。
【「得被害人承諾」為「超法規阻卻違法事由」，但生命/重傷無法承諾】
法律沒有明定的阻卻違法事由則被稱為「超法規阻卻違法事由」，例如：得被害人承諾、被害人可得推測的承諾、義務衝突、可容許危險等。 「得被害人承諾」可以承諾的範圍到哪裡呢？刑法對生命法益採絕對保�護原則，有規定受囑託或得承諾殺人罪(刑法275條)，傷害程度達到重傷，也有受囑託或得承諾傷害他人，致他人死亡或重傷罪(刑法282條)，因而可以得知生命法益不能承諾，傷害程度達重傷也不能承諾。 例如本案，即使甲男與乙男在拳擊賽前都簽了生死狀，表示參加比賽的風險，不論重傷或死亡，都自行負責，也會因為生命法益或重大身體法益不能承諾，而無法依「超法規阻卻違法事由」來阻卻違法。
【承諾的前提是被害人明知或可得預見傷害行為及結果】
在實務上，對於參加機車賽車比賽被撞傷的被害人，法院認為雖然被害人賽前已有簽切結書，但得被害人承諾而因此不具有違法性的傷害行為，仍然須以被害人明知或可得預見的傷害行為及結果為前提，被害人於此前提下仍自願參與該運動或比賽，才是屬於「具有阻卻違法性之被害人承諾」。(桃園地院109年壢交簡字第2460號參照) 在本案，即使沒簽切結書，只要拳手站上台即可以推測其有承諾對手可以揮拳攻擊他，造成他受傷，但死亡或重傷的結果，並不一定是拳手可以預見會發生的結果，所以也無法依「超法規阻卻違法事由」來阻卻違法。
【以「可容許危險」角度思考，甲男行為可能不具違法性】
「超法規阻卻違法事由」中的「可容許危險」是指參賽者認識比賽的危險性，且同意比賽在一般危險情況下對身體或生命產生的危害，除非有違背比賽規則的例外狀況，否則參賽者的傷害行為不具有違法性。 如何判斷是否屬於「可容許危險」的「合理之危險」？是以行為當時的危險情狀是否合理，而非以行為所造成利益侵害�結果來判斷。 法院認為比賽規則上的規定，是基於現實上危險係數的統計所形成行為上的抽象準則，參與比賽者只要是遵循比賽規則而為的行為，如果仍造成法益侵害結果，皆應認符合該項比賽所允許的合理危險，而不具違法性。(臺中地院94聲判字25號刑事裁定參照) 在本案，如果甲男完全依拳擊友誼賽的比賽規則而為出拳，仍造成乙男死亡結果，就算乙男的死亡結果，是與甲男比賽過程造成，但因為並未超越可容許風險之範圍，不具有違法性。
🎸新聞來源：https://udn.com/news/story/7320/6502417