侵害人民的「隱私權」律師圖解身分證新舊差異與法院判決.

【現在身分證有什麼要寫的？法院怎麼看？】

這次法院的見解，就覺得有些東西其實可以不用寫，寫了會侵害人民的「隱私權」，但在介紹法院的想法前，讓我們先了解目前的身分證上要有哪些資訊吧！ 身分證依照《國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法》（下簡稱：管理辦法）第八條的規定，身分證上記載的項目有14個，其中跟個人資訊有關的有姓名、身分證字號（統一編號及其條碼）、出生日期、相片、性別、父母姓名、配偶姓名、役別、出生地以及戶籍地址共10個。而相片，在同一條規定中，有特殊情形，例如顏面傷殘、身心障礙、重病、植物人的情況下，戶政機關可以核准不用照片（內政部111年4月1日台內戶字第1110112155號回函），至於其他資訊，並沒有規定可以不用寫，但這些資訊都牽扯到個人的「隱私權」，難道不能主張不要寫嗎？

根據這次法院的判決，法院判斷要不要寫的標準是以「隱私權」以及身分證「辨識身分的公益目的」出發，也就是如果寫了那個資訊是有助於做到身分證在全國有辨識效用的目的下，而且寫的資訊跟辨識身分有關聯，在侵害人民隱私權的最小程度下是可以寫的。 根據這個標準，法院認為父母姓名、配偶姓名這兩個資訊都是只能「間接」辨識出個人身分的資訊，除此之外，放了會侵害本人的隱私權外也會侵害到父母、配偶的隱私權，侵害隱私權過大，跟身分識別的功能失衡，所以可以不用放；而役別法院覺得跟辨識身分完全沒有關係，所以也可以不用寫。 至於相片法院覺得沒有其他侵害比較小的方法可取代，所以除非特殊情形，不然還是要放；性別，屬社會通念上辨識個人身分正確性所必要常見者，出生日期跟出生地也有幫助辨識身分的功能，而且不會對隱私權過度侵害，戶籍地則是可以表彰與住所的地域連結，而且一般生活中也常取用，因此這些資訊寫在身分證上是可以的。