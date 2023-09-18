lawyer_guitar
雷皓明律師的粉絲專頁，每週撰寫時事法律分析文章，提供實用的法律小知識，致力讓法律更普及於民眾。
前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
顯示第 283–288 篇，共 373 篇文章
日前Dcard上有一名網友表示要將自己的小孩出養給堂哥，因為堂哥家中的教養環境及經濟狀況等都較好，決定忍痛出養。這個決定情感上實屬困難，相反的，在法律上的程序其實相對容易。今天我們先不釐清如何終止階級複製這太困難，我們來釐清一下「近親收養」到底怎麼收吧！
行政院3月25日時通過「勞工職業災害保險及保護法（下稱職災保險法）」，將規定在勞工保險條例當中的「職業災害」拉出來單獨立法，這將會關係到眾勞工們的重要權益，拉出來單獨立法後對勞工們有什麼影響呢？
將私人手機帶到公司充電、把公司的水、文具等帶回家使用會不會有問題呢？日前在高雄有一名任職補習班的A，用寶特瓶將公司的水帶回家飲用，而被補習班負責人B一狀告上法院，提告刑事竊盜罪和民事求償，讓我們來看看法院怎麼說。
最近，網路上流傳一張梗圖，內容是員工被主管生氣地罵說「明天就不要再來公司了！」之後，就沒有再到公司去，後來員工在一年半之後提起「就算是被開除，也應該支付這一個月薪水」這樣的訴訟。沒想到法院的判決是「主管叫員工不要來公司是命令，而員工也很遵守命令，所以依舊是在職員工。」於是判決公司必須支付這一年半的薪水。
上面的內容在現實生活中有可能發生嗎？讓我們來分析。
日前新聞報導一個有趣的德國聯邦社會法院判決，認為一名在家上班的員工，從床舖走至辦公區域途中滑倒，可以被認定為通勤職災，進而申請職災理賠。自從COVID-19肆虐，為了防疫而居家辦公機會大增，讓我們一起來看看台灣現有的法條有沒有可拿來主張居家辦公職災相關的規定呢？
橫越沙哈拉沙漠無數次、被稱為「台灣之光」的超馬好手林義傑日前遭起訴，起訴罪名是違反律師法以及刑法的包攬訴訟等罪。究竟林義傑是做了什麼事情？而律師法和包攬訴訟條文中又寫了些什麼呢？
Online Legal Consultation
律師談吉他牽涉複雜的司法程序，每一步都至關重要。喆律律師團隊提供免費初次諮詢，協助您了解權益、制定最佳策略。
免費諮詢