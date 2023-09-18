主管怒吼「明天不用來」，他爽領薪水一年半！

最近，網路上流傳一張梗圖，內容是員工被主管生氣地罵說「明天就不要再來公司了！」之後，就沒有再到公司去，後來員工在一年半之後提起「就算是被開除，也應該支付這一個月薪水」這樣的訴訟。沒想到法院的判決是「主管叫員工不要來公司是命令，而員工也很遵守命令，所以依舊是在職員工。」於是判決公司必須支付這一年半的薪水。 上面的內容在現實生活中有可能發生嗎？讓我們來分析。

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