ＷFH從床走到辦公桌跌倒算「職災」律師大聲說...

【職業安全衛生法】

本法第2條中規定，職業災害指因勞動場所之建築物、機械、設備、原料、材料、化學品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業上原因引起之工作者疾病、傷害、失能或死亡。 則這個勞動場所定義為何呢？職業安全衛生法施行細則第5條有規定此場所包括哪些，其中第1項第1款提到，於勞動契約存續中，由雇主所提示，使勞工履行契約提供勞務之場所。如此看來當公司指示，因為疫情而員工須在家辦公時，家裡即屬之。所以在家辦公應屬公司有義務的範圍。 不過呢，因為在家辦公的趨勢與衍生的議題是很新的，目前還沒有完善的法律規定，所以我們只能按照現有的法條做出上述的結論，適用起來比新聞中德國的案件寬鬆許多，因為此德國判決中尚有提到原告起床前往家中辦公場所是上班第一段路程、且其係固定工作室等，認定此是有利於其雇主的活動係屬通勤，而予以理賠，但在德國其他居家辦公案例中，亦有自家中辦公場所前往廚房卻未被認定為職災的判決，可知實際上的界定與舉證實屬困難，台灣針對這個新趨勢還是有待相應的制定與確切標準呢。

新聞來源：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3765734