林義傑被告了！他違反了什麼法？律師帶你看

林義傑違反律師法以及包攬訴訟罪而遭起訴

林義傑的行為也就是引誘大家去下載影片之後，進而以著作權法等相關法律對下載者相逼和解，並從中抽成和解金獲利。 律師法第127條規定無律師執照而盈利執業的行為（「無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件者」）；刑法第157條則是規定包攬訴訟的行為（「意圖漁利，挑唆或包攬他人訴訟者」）。雖然林義傑有在各地透過律師對下載者提告，然而林義傑本身不具律師執照，但卻向影視公司包攬幫忙抓盜版的案件，並且還從和解金當中抽成，這已經違反了律師法第127條的規定（沒有律師證書、又要從提告當中獲利）。 另外就刑法第157條的包攬訴訟罪而言，本條罪是為了要確保司法品質，防止任意興訟（亂告），畢竟越多人亂告，就會導致司法品質、效率不彰（會排擠到真正需要利用司法制度的人們使用的權利）。實務上認為「意圖漁利」指的是從中取利、「挑唆」是挑撥唆使，比如別人不想告，一直叫人家告下去告下去、「包攬」指的是「承包招攬」（臺灣高等法院臺中分院102年度上易字第975號刑事判決）。林義傑在短短8個月內告了近千件，他透過這種「釣魚」的手法釣出��一堆人之後，又再大量的提告，被檢察官認為是想要透過大量製造、承包訴訟事件賺錢，而違反刑法第157條包攬訴訟罪。

目前案件無任何判決，我們不知道審理結果為何，不過實務上確實有不少這種故意誘使你下載盜版影片，後來又來提告的案件。看電影、看劇已經是現代人的日常，雖然這種「著作權蟑螂」的行為引人反感，但作為觀眾的我們最安全的方式還是利用合法管道、或向網路平台（如亞馬遜、AppleTV、Catchplay+）租借觀賞啦！

新聞來源：https://www.mirrormedia.mg/story/20220613soc005/