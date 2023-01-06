林義傑被告了！他違反了什麼法？律師帶你看

超馬好手林義傑遭起訴
橫越沙哈拉沙漠無數次、被稱為「台灣之光」的超馬好手林義傑日前遭起訴，起訴罪名是違反律師法以及刑法的包攬訴訟等罪。究竟林義傑是做了什麼事情？而律師法和刑法中關於包攬訴訟罪之條文中又寫了些什麼呢？
林義傑做了什麼？
林義傑自己有經營一家公司，該公司取得影視公司授權之後，利用BT軟體將電影上傳到網路上（簡單來說，BT軟體就是一種點對點、可以短時間高效率的透過網路大量分享電影、書籍等等的軟體），並且紀錄下載者的IP，接著再替影視公司透過律師對下載者提告，而被提告者因為怕自己惹上官司，很可能會希望能夠尋求和解，林義傑再從和解金當中抽取報酬。
林義傑違反律師法以及包攬訴訟罪而遭起訴
林義傑的行為也就是引誘大家去下載影片之後，進而以著作權法等相關法律對下載者相逼和解，並從中抽成和解金獲利。 律師法第127條規定無律師執照而盈利執業的行為（「無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件者」）；刑法第157條則是規定包攬訴訟的行為（「意圖漁利，挑唆或包攬他人訴訟者」）。雖然林義傑有在各地透過律師對下載者提告，然而林義傑本身不具律師執照，但卻向影視公司包攬幫忙抓盜版的案件，並且還從和解金當中抽成，這已經違反了律師法第127條的規定（沒有律師證書、又要從提告當中獲利）。 另外就刑法第157條的包攬訴訟罪而言，本條罪是為了要確保司法品質，防止任意興訟（亂告），畢竟越多人亂告，就會導致司法品質、效率不彰（會排擠到真正需要利用司法制度的人們使用的權利）。實務上認為「意圖漁利」指的是從中取利、「挑唆」是挑撥唆使，比如別人不想告，一直叫人家告下去告下去、「包攬」指的是「承包招攬」（臺灣高等法院臺中分院102年度上易字第975號刑事判決）。林義傑在短短8個月內告了近千件，他透過這種「釣魚」的手法釣出��一堆人之後，又再大量的提告，被檢察官認為是想要透過大量製造、承包訴訟事件賺錢，而違反刑法第157條包攬訴訟罪。
目前案件無任何判決，我們不知道審理結果為何，不過實務上確實有不少這種故意誘使你下載盜版影片，後來又來提告的案件。看電影、看劇已經是現代人的日常，雖然這種「著作權蟑螂」的行為引人反感，但作為觀眾的我們最安全的方式還是利用合法管道、或向網路平台（如亞馬遜、AppleTV、Catchplay+）租借觀賞啦！
新聞來源：https://www.mirrormedia.mg/story/20220613soc005/