裝水回家要賠2.5萬？離職被老闆「秋後算帳」.

【將工作場所的水電、文具等做私人用途可能觸犯竊盜罪或業務侵占罪】

接下來，讓我們來分析將公司的水電、文具等做私人用途使用會有什麼問題，如果��公司有明確的說水電、文具只能在工作場所中使用，但員工卻刻意將私人手機帶到公司充電、將水帶回家喝或把文具帶回家使用，可能會犯刑法336條業務侵占罪。但如果公司沒有特別明說，員工也不是故意將水電、文具帶回使用，例如：在工作上需用私人手機接聽電話或下班時因為要在車上抄寫文件，順手帶一支筆回家，就不會有業務侵占罪的問題。 如果拿同事桌上的文具呢？這可能會有刑法320條竊盜罪的問題，竊盜罪與侵占罪的差別在於竊盜是他人之物自始不在自己持有，侵占則是自己先持有他人之物，所以如果看到同事桌上的文具好像很好用，就將它拿回家使用，則可能觸犯竊盜罪。

所以在上班時，員工應盡量將公私物區分清楚，避免將公物私用，老闆也應該訂明使用規則，提醒員工公物使用規範，是不是可以做私人使用？或嚴格限制只能在工作上使用？對老闆與員工都比較有保障。

🎸新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/6608612