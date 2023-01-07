裝水回家要賠2.5萬？離職被老闆「秋後算帳」.

《將公司的水電文具做私人用途使用，��需要負責嗎？》
將私人手機帶到公司充電、把公司的水、文具等帶回家使用會不會有問題呢？日前在高雄有一名任職補習班的A，用寶特瓶將公司的水帶回家飲用，而被補習班負責人B一狀告上法院，提告刑事竊盜罪和民事求償，讓我們來看看法院怎麼說。
【本案法院認為B已默示同意A裝水，不成立侵權行為】
本案原告B認為A利用上班時間，每天自備600CC的空保特瓶裝盛飲用水後，攜出供自己飲用，A在補習班上班日共249天，以每瓶20元來計算，A所得共24,900元，依民法第184條第1項前段、第216條侵權行為規定，請求A賠償損害，刑事上，則提告竊盜罪，A則認為裝水時都有經過的主管同意，沒有侵權或竊盜的問題。 在刑事竊盜罪的部分，檢方偵結後採信A辯詞，認為嫌疑不足處分不起訴，民事上，第一審法院認為雖然無法證明A在裝水時有經過主管同意，但補習班有在飲水機上裝監視器，且補習班中，有數個員工都有看見A裝水，B顯然不可能長達一年期間均不知悉，如果B不同意A裝飲用水回家，應該要明白告知，但B從未明白要求A不能再裝水回家飲用，應認為B已默示同意A可以裝水帶回家中飲用，B的主張無理由。(高雄地院110年雄小字第3154號判決參照) 第二審法院的見解與第一審相同，認為B並沒有明令禁止員工裝水回家，且A的行為為B所知悉並默示同意，並沒有侵害B的權利，駁回B的上訴。(高雄地院111年小上字第41號判決參照)
【將工作場所的水電、文具等做私人用途可能觸犯竊盜罪或業務侵占罪】
接下來，讓我們來分析將公司的水電、文具等做私人用途使用會有什麼問題，如果��公司有明確的說水電、文具只能在工作場所中使用，但員工卻刻意將私人手機帶到公司充電、將水帶回家喝或把文具帶回家使用，可能會犯刑法336條業務侵占罪。但如果公司沒有特別明說，員工也不是故意將水電、文具帶回使用，例如：在工作上需用私人手機接聽電話或下班時因為要在車上抄寫文件，順手帶一支筆回家，就不會有業務侵占罪的問題。 如果拿同事桌上的文具呢？這可能會有刑法320條竊盜罪的問題，竊盜罪與侵占罪的差別在於竊盜是他人之物自始不在自己持有，侵占則是自己先持有他人之物，所以如果看到同事桌上的文具好像很好用，就將它拿回家使用，則可能觸犯竊盜罪。
所以在上班時，員工應盡量將公私物區分清楚，避免將公物私用，老闆也應該訂明使用規則，提醒員工公物使用規範，是不是可以做私人使用？或嚴格限制只能在工作上使用？對老闆與員工都比較有保障。
🎸新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/6608612