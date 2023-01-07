主管怒吼「明天不用來」，他爽領薪水一年半！.

【實務認為提起「確認僱傭關係存在之訴」有時效限制，否則為權利濫用】

當勞工被解雇時，如果勞工認為僱主的解僱不合法，可以提起「確認僱傭關係存在之訴」，確認兩造間仍有僱傭關係，確認之訴是為了讓法院能夠以確認判決將原告主觀上認為在法律上地位不安的狀態除去，解僱如果是違法的，是自始當然不生效力，所以提起「確認僱傭關係存在之訴」在法律條文上沒有時效的限制，不論事件發生多久，隨時提出都是合法的。 但在判決實務上，法院認為「就其已可行使之權利，在相當期間內一再不為行使，並因其行為造成特殊情況，足以引起義務人之正當信任，以為權利人已不欲行使其權利，經斟酌該權利之性質，法律行為之種類，當事人間之關係，社會經濟情況，時空背景之變化及其他主客觀因素，如可認為權利人在長期不行使其權利後忽又出而行使權利，足以令義務人陷入窘境，有違事件之公平及個案之正義時，本於誠信原則所發��展出之法律倫理（權利失效）原則，應認此際權利人所行使之權利有違誠信原則，其權利應受到限制而不得再為行使。」(最高法院102年度台上字第1732號民事判決參照) 也就是說勞工經過「相當時間」，沒有對解僱提出任何異議，之後又忽然對僱主提起訴訟，亦係權利之濫用，有違誠信原則，應不得行使權利。