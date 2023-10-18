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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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近日有一份警政署版本的道路交通管理處罰條例(下稱道交條例)修正草案引起公眾注意。關於其中第7條之1的修正，內容約有兩個重點，分別為：1.修正後關於臨停、不服交警指揮、開車不禮讓行人或是闖紅燈等較輕微的交通案件「不開放」民眾檢舉；2.對於同一車輛違反同一條項款的駕駛行為，六分鐘內檢舉以一次為限。可以看得出來，修法的立場是「減少人民對輕案的檢舉，重案的檢舉仍維持」。就此正負評價兩極，值得我們用路人討論。
幾年前新竹有名男子搭火車，但因為不知道已經到了終點站時而沒有下車，列車離開月台後這名男子才被發現司機發現，司機便指示男子走回月台的路線。不過這名男子並沒有逃過一劫，因為被發現後他沿著鐵軌準備走回月台時，不幸被自強號列車撞上導致嚴重受傷，因此提告台鐵要求賠償，而最近判決出爐。
鬼滅之刃電影版上映馬上打破各種票房紀錄，但是在中文配音版本卻發生了問題。Youtuber 鍾明軒拍影片表示原本動畫公司有意找他為電影中一個重要角色配音，但事後動畫公司卻說因上級否准而作罷，這令他十分生氣且表示法律上契約已經成立，動畫公司應該要負法律上毀約的責任。真的是這樣嗎？
日前因為國家通訊傳播委員會(NCC)否決中天換照申請，大批民眾前往抗議，大罵NCC侵害新聞自由，並撒紙錢表�達自己的不滿。對於政府施政不滿意，而罵政府機關會有什麼法律上的責任嗎？
夫妻、情侶之間的花費該如何分配、要不要AA，一直是大家談論的話題。除了在各大論壇火熱討論，也有Youtuber將「情侶之間要AA嗎？」做為主題，拍攝街訪影片。
到底什麼是AA呢？從維基百科可以發現「AA制」有許多意思，而目前大多指的是「All Apart」的縮寫，也就是指各自付帳、各付各的。
其實，每對情侶之間會有自己的默契，只要找到最適合彼此、最舒適的分配方式，並沒有絕對正確的答案。也可以試試看從法律的角度去思考，或許會帶來不同的心得。
Xpark水生公園開幕，讓大家又多了一個假日出遊的選項。但卻傳出水母打結、鯊魚撞玻璃等動物自傷事件。這可以讓我們討論是否有法律規範這些水族館(展演)業者有要維持好動物們環境的義務呢？
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