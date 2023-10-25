檢舉魔人退散！淺談道交條例修正可檢舉項目.

【為什麼要限制民眾檢舉輕微交通案件？】

民眾都說危險用路人很多很多，而危險用路人大多違反的都是輕微的交通事項，如果限制人民對輕案檢舉，不是反而助長這些人的橫行！？關於限制檢舉輕微交通事件，警政署方面修正理由提出的大方向有兩個，分別是「彌補警力不足」以及「維護交通秩序」。至於具體的理由，則如下面討論

關於「彌補警力不足」，具體理由約略為： 1.修正理由提供統計數據指出近四年(民國104年到108年)，現行法下民眾每年檢舉的數量從93萬件飆升至298萬件，而審理個案所投入的警力遽增，反而導致警力排擠效應。 2.道交條例第7條之2則針對警員的合法舉發有較多限制，變相導致非專業的民眾反而比專業的警方較易舉發交通違規事故。

而關於「維護交通秩序」，修正理由並未多加著墨，亦沒有提出相關數據佐證民眾檢舉案增加與交通安全秩序的指數有相當關係，所以開放民眾檢舉是否能有效減少危險用路人的危險駕駛行為？這部分沒有辦法從警政署提出的修正草案中得知。基於這樣的立場，如果站在警方的角度，關於這次修正目的是在確實節省警力，會是一個合理的修法。