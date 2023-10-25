被火車撞自負三成責任 「兩細節」律師告訴你.

【判決：台鐵要賠償，但乘客要自負三成責任】

判決指出，列車司機員沒有在發現男子滯留時就及時通報，還開啟列車駕駛室西側的車門，放任原告自行下車，而沒有積極阻止，讓男子在夜間視線不佳的情形下跨越軌道，才導致導致男子遭另一輛列車撞擊，因此法院認定名司機員有過失。

再加上依照民法第188條規定，員工在執行職務的時候造成他人的損害，雇主要負連帶責任，所以法院判決台鐵也需要一起負賠償責任。

不過，法院認為這名男乘客也要自負三成責任。 因為民法第217條有規定，對於損害的發生「被害人自己也有錯」的時候，那就需要自負一部分的責任，至於責任比例就要看個案情節及法官判斷。