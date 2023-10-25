被火車撞自負三成責任 「兩細節」律師告訴你.

【走鐵軌被撞，要自負三成責任】
幾年前新竹有名男子搭火車，但因為不知道已經到了終點站時而沒有下車，列車離開月台後這名男子才被發現司機發現，司機便指示男子走回月台的路線。不過這名男子並沒有逃過一劫，因為被發現後他沿著鐵軌準備走回月台時，不幸被自強號列車撞上導致嚴重受傷，因此提告台鐵要求賠償，而最近判決出爐。
【判決：台鐵要賠償，但乘客要自負三成責任】
判決指出，列車司機員沒有在發現男子滯留時就及時通報，還開啟列車駕駛室西側的車門，放任原告自行下車，而沒有積極阻止，讓男子在夜間視線不佳的情形下跨越軌道，才導致導致男子遭另一輛列車撞擊，因此法院認定名司機員有過失。
再加上依照民法第188條規定，員工在執行職務的時候造成他人的損害，雇主要負連帶責任，所以法院判決台鐵也需要一起負賠償責任。
不過，法院認為這名男乘客也要自負三成責任。 因為民法第217條有規定，對於損害的發生「被害人自己也有錯」的時候，那就需要自負一部分的責任，至於責任比例就要看個案情節及法官判斷。
【本件法院依照什麼認定這名男乘客有過失？】
主要有兩個面向。 首先，依照鐵路法的規定，行人不能��通行在鐵軌或是非提供給公眾通行的地方。 再來則是大家比較容易忽略的，在判決中的細節。判決中可以看到原告自己說了以下這段話：「我跟著司機員進入駕駛室，司機員指著前方燈亮的地方，告訴我那邊是月臺，並告訴我往燈的方向行走就可以到達月臺，然後我看到司機員將駕駛室左邊側門開啟，【我就自己跳下列車】往北沿著鐵軌行走」。 所以，被告「自己承認」是經過自己的判斷、自願跳下列車走鐵軌的。法院認為，穿越鐵道本來就是違法且非常危險的行為，因為穿越之時候可能有其他列車通過軌道，這是一般社會常理、眾所皆知的事情，依照這名男乘客的社會經驗與智識，沒有多加質疑就貿然主動下車，自己也有過失，需要負擔三成責任。
【自己負擔三成責任是什麼意思？】
被害人受損害的金額，原本該由加害人（台鐵）全額賠償，但是因為被害人自己也有錯，而且自己在判決中「自認」是自己跳下車，所以我認為這個判決認定被害人要負擔三成的責任算是合理的。而負擔三成責任的意思，是指最後台鐵需要賠償的範圍，是被害人的損害總額減少百分之三十。