「林志玲都來包店」---淺談動機錯誤與廣告不實.

【動機錯誤】

動機錯誤的意思，白話來說是指想要買這個商品的意圖有誤，而不是指誤認商品有誤的情形，套用到本案的狀況的話，買家是因為林志玲的名氣來買的，這就有可能有動機錯誤的問題，但還需要更進一步討論。如果買家在購買時，沒有向珠寶店明確表示是衝著林志玲的名聲來買的，在民法上可能只會被認為是動機錯誤而不得撤銷，買家仍要乖乖買單。如果有明確表示，則有可能是民法的88條第2項的「重大動機錯誤」，這時就有可能可以撤銷了。