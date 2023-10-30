「林志玲都來包店」---淺談動機錯誤與廣告不實.

【「林志玲都包店」，讓我好心動好想買啊！—談動機錯誤與廣告不實
日前有間珠寶店標榜店內的商品「林志玲都包店」，使店內客人絡繹不絕，當然品項也是要價不菲。事後查證店內所賣的珠寶卻是以假亂真、價值低廉的贗品，這部分也受到法律應有的制裁。令人好奇的是，如果沒有贗品問題，單純以這種「林志玲都包店」的誇大廣告手法，在法律上會有什麼樣的問題呢？
【動機錯誤】
動機錯誤的意思，白話來說是指想要買這個商品的意圖有誤，而不是指誤認商品有誤的情形，套用到本案的狀況的話，買家是因為林志玲的名氣來買的，這就有可能有動機錯誤的問題，但還需要更進一步討論。如果買家在購買時，沒有向珠寶店明確表示是衝著林志玲的名聲來買的，在民法上可能只會被認為是動機錯誤而不得撤銷，買家仍要乖乖買單。如果有明確表示，則有可能是民法的88條第2項的「重大動機錯誤」，這時就有可能可以撤銷了。
【廣告不實】
廣告不實的規範在於公平交易法第２１條第1項：「事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引�人錯誤之表示或表徵。」違反上面列舉的事項時，就可能有廣告不實的問題。本案的狀況，「林志玲都包店」的廣告，並不是針對上述事項有虛偽不實的表示或表徵，所以買家若以本條主張廣告不實，原則上來說是不可行的。
【結論】
本案假設的情形下，珠寶店以「林志玲都包店」作為宣傳手段，而買家看到此宣傳後來店消費購買，買家的行為可能至多只構成動機錯誤，珠寶店不至於有廣告不實責任。雖然在法律上可能沒有責任，珠寶店以這樣誇大的廣告手法做宣傳來達到銷售的目的，仍有可能會讓消費者在購買決定上受影響，所以從社會責任以及道德層面來看，這種廣告行為並不值得鼓勵。