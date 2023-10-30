別讓薪水被吃豆腐！遲到扣薪可以嗎？律師告訴你.

【如果雙方有契約明文約定，雇主就可以多扣錢嗎？】

如果是勞工人數在三十人以上的公司，依勞動基準法第70條規定，雇主僱用勞工人數在三十人以上者，應依其事業性質，針對工作時間、工資、獎金、應遵守之紀律、考勤、解僱與福利等訂立工作規則，報請主管機關核備後並公開揭示之，不能逾越法令規定。

如果雇主和勞工具體購過契約約定遲到十分鐘就扣半天薪水，實務上認為這樣顯然失衡的懲罰或賠償性罰款的條款訂入工作規則，會違反勞動基準法第22條工資�全額直接給付原則，而根本無法通過主管機關的核可。

而員工在三十人以下公司如果將這樣的條款訂在勞動契約中呢？ 依勞動法施行細則第7條規定，工資之議定、調整、計算、結算與給付之日期及方法、獎懲等有關事項，應由勞雇雙方於勞動契約中約定，並依約履行。但對於遲到十分鐘，扣半天薪水這種僱主濫用其「經濟上優勢地位」，與勞工締結顯失公平的契約內容，多半也會被認定無效的。

所以各位雇主們請注意，若真的想要求勞工準時上班，或許透過全勤獎金制度設計會比剋扣薪資來的有效，而且也合乎法規!~