別讓薪水被吃豆腐！遲到扣薪可以嗎？律師告訴你.

【遲到十分鐘就扣半天薪水？勞動部說NO】
微冷的早晨，為了要在九點前順利抵達公司打卡，西裝革履的上班族們行色匆匆地從捷運站魚貫而出。九點鐘一到，才拔腿狂奔進入公司的員工只能扼腕自己沒有跑快一點，以「遲到」作為一天上班的開始，還有可能被扣一大筆錢，心情好鬱卒。 但公司扣錢的舉動是合法的嗎？
【遲到只能按薪資比例不發遲到時間的薪水，不能額外多扣錢】
雇主可以因為勞工遲到十分鐘就扣半天薪水嗎？對此勞動部在今年三月作出函釋(勞動條2字第1090130271號)，依勞動基準法第22條第2項規定「工資應全額直接給付勞工」，在勞雇雙方沒有另外約定的情況下，工資是勞工因工作應獲得之報酬，勞工上班遲到之時間，因為沒有提供勞務，雇主可以不發給工資，但應依遲到時間比例扣發當日工資，不得溢扣。 也就是說，如果勞工遲到十分鐘，雇主只能不發那十分鐘的薪水，不能直接扣半天的薪水，否則會因為違反勞動基準法第22條第2項，被處新臺幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰。
【如果雙方有契約明文約定，雇主就可以多扣錢嗎？】
如果是勞工人數在三十人以上的公司，依勞動基準法第70條規定，雇主僱用勞工人數在三十人以上者，應依其事業性質，針對工作時間、工資、獎金、應遵守之紀律、考勤、解僱與福利等訂立工作規則，報請主管機關核備後並公開揭示之，不能逾越法令規定。
如果雇主和勞工具體購過契約約定遲到十分鐘就扣半天薪水，實務上認為這樣顯然失衡的懲罰或賠償性罰款的條款訂入工作規則，會違反勞動基準法第22條工資�全額直接給付原則，而根本無法通過主管機關的核可。
而員工在三十人以下公司如果將這樣的條款訂在勞動契約中呢？ 依勞動法施行細則第7條規定，工資之議定、調整、計算、結算與給付之日期及方法、獎懲等有關事項，應由勞雇雙方於勞動契約中約定，並依約履行。但對於遲到十分鐘，扣半天薪水這種僱主濫用其「經濟上優勢地位」，與勞工締結顯失公平的契約內容，多半也會被認定無效的。
所以各位雇主們請注意，若真的想要求勞工準時上班，或許透過全勤獎金制度設計會比剋扣薪資來的有效，而且也合乎法規!~