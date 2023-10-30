別跟錢過不去！男撕近13萬鈔票丟馬路　下場曝光....

【可以破壞紙鈔或硬幣嗎�？別跟錢過不去！】
新聞報導中有名男子撕毀13萬的鈔票，被依據「妨害國幣懲治條例」當中的「損毀幣券罪」，判處罰金13萬5千元，這樣一來一往總共損失26萬多，真是不划算～但是，如果不是故意破壞貨幣的話，其實有機會把錢兌換回來的喔！
【撒錢沒關係，但撕錢會被處罰！】
依照妨害國幣懲治條例的規定，如果「故意」損毀中央政府發行的鈔票、硬幣，而導致不能使用的話，會處損毀幣額最高五倍的罰金。一般來說，如果鈔票被原子筆劃到，不會影響到鈔票的功能；但案例中的男子將紙鈔撕碎，那就算是讓紙鈔不能使用的程度了。
不過，只有在「故意」毀損的時候才會被處罰，如果是不小心或是意外（例如家中失火）等狀況，可以依照中央銀行所定的規則兌換。
【不小心損壞鈔票或硬幣的話，可以換回來！】
中央銀行有「污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準」的規定，以下幾種常見情形是不能兌換的： 1.只要是「故意」損壞，就都不能兌換。例如故意剪挖、塗改或剝去一面。 2.餘留的部份沒有達到一半、拼湊時沒辦法吻合，不能兌換。 3.被火燒或腐蝕等，如果已經到無法分辨真偽的程度，也不能兌換。
如果沒有以上的情形，那就會接著看殘留的部分： 鈔票破損、但餘留的部分有四分之三以上；或者雖然破損，但能片片吻合；又或者是污損、被燻焦，但還可以辨認號碼、花紋的話，就可以兌換「全額」。 如果不幸的，剩下的部分沒有達到四分之三，但至少還有剩二分之一以上的話，則可以兌換「半額」。
大家可能會想說，那如果把錢摺一摺，把鈔票正面左上角的號碼與花紋的部分切出來、並且剩下的部分有達到四分之三，這樣是不是就能換到兩次全額？（你現在是不是正在動手摺鈔票XD！） 雖然目前的法規下汙損、破損的貨幣有機會可以兌換，但只要是「故意毀損」的話，其實不管殘留的比例或是破壞的程度有多少，都是不能夠兌換的，而且還可能有觸犯毀損國幣罪。大家可以把手上的鈔票收起來了，不因為管怎麼摺，故意毀損都是不能兌換的～還是不要跟錢過不去阿！
新聞來源：https://reurl.cc/klN8xr