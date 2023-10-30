別跟錢過不去！男撕近13萬鈔票丟馬路　下場曝光....

【不小心損壞鈔票或硬幣的話，可以換回來！】

中央銀行有「污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準」的規定，以下幾種常見情形是不能兌換的： 1.只要是「故意」損壞，就都不能兌換。例如故意剪挖、塗改或剝去一面。 2.餘留的部份沒有達到一半、拼湊時沒辦法吻合，不能兌換。 3.被火燒或腐蝕等，如果已經到無法分辨真偽的程度，也不能兌換。

如果沒有以上的情形，那就會接著看殘留的部分： 鈔票破損、但餘留的部分有四分之三以上；或者雖然破損，但能片片吻合；又或者是污損、被燻焦，但還可以辨認號碼、花紋的話，就可以兌換「全額」。 如果不幸的，剩下的部分沒有達到四分之三，但至少還有剩二分之一以上的話，則可以兌換「半額」。

大家可能會想說，那如果把錢摺一摺，把鈔票正面左上角的號碼與花紋的部分切出來、並且剩下的部分有達到四分之三，這樣是不是就能換到兩次全額？（你現在是不是正在動手摺鈔票XD！） 雖然目前的法規下汙損、破損的貨幣有機會可以兌換，但只要是「故意毀損」的話，其實不管殘留的比例或是破壞的程度有多少，都是不能夠兌換的，而且還可能有觸犯毀損國幣罪。大家可以把手上的鈔票收起來了，不因為管怎麼摺，故意毀損都是不能兌換的～還是不要跟錢過不去阿！

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