寵物飼主必讀：正確使用牽繩的方法及其重要性

這個案例是相當誇張的案例，但其實許多人也不了解騎車牽繩的規範。如果你真的想要騎車溜狗，請使用腳踏車（雖然我也不建議），不要像這個案件的當事人，等到被處罰才想改口說「我不是飼主」，這個連法官也不會信！

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