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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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不論是開車或騎機車，在停等紅燈時，你有為了打發這幾10秒的時間，拿手機出來滑一下嗎？看起來好像不是很嚴重的小動作，其實可是違規的喔！
石虎與花豹之爭在台灣列車中上演。姑且不管圖庫能不能使用，「把花豹講成石虎」，這種「扭曲他人作品」的行為有沒有侵害著作權呢？
你吃過第一家鹹酥雞嗎？上週判決出爐，他們把無許可證的添加物加進胡椒粉裡被法院判刑。但你是否想過，同樣都是涉嫌攙偽，為什麼之前頂新可以被判無罪，這次添加物胡椒粉卻被判有罪呢？
我們時常聽到公證這個詞，但公證到底在幹嘛？有哪些事情可以公證？這篇文章簡單介紹公證的效果，以及哪些事情可以公證！
身邊有朋友很會畫畫，常常分享自己畫的明星Q版插畫，同樣喜歡那位明星的粉絲們，便紛紛敲碗求出紙膠帶、明信片、貼紙等商品，但他又擔心販賣繪製Q版明星的商品，不知道會不會侵犯肖像權呢？
這個案例是相當誇張的案例，但其實許多人也不了解騎車牽繩的規範。如果你真的想要騎車溜狗，請使用腳踏車（雖然我也不建議），不要像這個案件的當事人，等到被處罰才想改口說「我不是飼主」，這個連法官也不會信！
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