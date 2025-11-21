寵物飼主必讀：正確使用牽繩的方法及其重要性

【動物飼主的判斷與牽繩的正確使用方式】
這個案例是相當誇張的案例，但其實許多人也不了解騎車牽繩的規範。如果你真的想要騎車溜狗，請使用腳踏�車（雖然我也不建議），不要像這個案件的當事人，等到被處罰才想改口說「我不是飼主」，這個連法官也不會信！
【牽繩的正確使用方式】
動保法其實沒有強迫飼主一定要牽繩，但你要牽繩的話，要注意兩個重點： 1.長度 你的牽繩長度要比寵物長，並且足以伸展。
2.鬆緊 安全，舒適，透氣。你就想想你自己要戴起來舒服的項圈，才能給寵物戴。
絕對禁止的事項，是用「汽、機車」來牽引寵物。 你可能只是覺得走路很累很熱，但不要使用汽機車溜狗可以避免寵物危險，也可以避免自己危險，因為你騎車注意路況都已經夠困難了，更何況是還要注意寵物狀況，一個不小心，寵物沒事，先出事的是你自己。 假如你真的想偷懶，請你使用「腳踏車」或是電動自行車，這個法規倒是沒有禁止。但還是建議不要，理由如同汽機車，最有可能受傷的可能反而是飼主。
要特別注意的是，雖然「動保法」不強迫牽繩，但「地方政府」的法規都是有強迫牽繩的！ 例如臺北市動物保護自治條例第十條要求，寵物出入公共場所時一定要使用繩或籠，否則就從2000元開罰到1萬元！
就算不講法律，我還是建議大家出外一定要替寵物使用牽繩，畢竟你雖然了解你的寵物，可是那是在家裡，你不知道室外會有哪些刺激或突發狀況，例如狗狗對某些人特別敏感而傷人；使用牽繩，其實也可以避免走失，我聽過很多走失的故事，都是覺得只是散散步、沒什麼，結果狗狗就這樣再也找不回來了。
而最重要的是，使用牽繩可以避免法律責任，例如常有的動物傷人事件，如果沒有妥善使用牽繩，其實都有過失傷害的刑事責任，還要同時負擔民事的賠償責任，�這些都是花個幾百塊就能避免的事情，千萬不要省一時方便阿！ （可以看看臺南107年度南簡字1477號民事判決、高雄分院108年度上易字348號刑事判決，都是滿典型的例子）
【飼主的判斷方式】
很多人在被處罰的時候想逃避責任，像是這則新聞的當事人被抓到的當下還想狡辯「自己不是飼主」，但法律對飼主的認定並沒有很嚴格，只要有實際管領力就算。
這樣講可能有點抽象，用判決來舉例的話，例如你開的店附近有「流浪狗」，你就習慣性的會照顧甚至帶進店裡，這個照顧者就算是飼主，即便他本來是流浪狗； （高雄分院106年度上易字60號民事判決） 又或是「別人的狗」，原飼主棄之不顧離開，你有固定餵養的事實，法律上也會把你認定成新的飼主。 （宜蘭105年度簡字25號行政判決）
簡單來說，法律不看過去怎麼樣，只要你願意在某個時間開始照顧一個動物，那麼你就要開始承擔責任了。 也許有些人會說這樣很嚴格，一時的愛心卻要承擔那麼大的責任。但我覺得，當你開始照顧動物的時候，他就對你產生了依賴，你不能一下子說願意照顧，下一秒又反悔說彼此沒關係。如果今天某個朋友這樣對你，你是不是也覺得很無情呢？
動保法的重點不是要擾民或處罰，其實只是想在動物跟人之間的相處方式，找到最不會傷害彼此的平衡點。也許麻煩，但花一點點成本去遵守法律規定，對你自己和對動物都是最大的幸福！
如果你有動保相關的法律問題，除了連絡我，也可以試試動保法律互助喔！
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