寵物飼主必讀：正確使用牽繩的方法及其重要性

【牽繩的正確使用方式】

動保法其實沒有強迫飼主一定要牽繩，但你要牽繩的話，要注意兩個重點： 1.長度 你的牽繩長度要比寵物長，並且足以伸展。

2.鬆緊 安全，舒適，透氣。你就想想你自己要戴起來舒服的項圈，才能給寵物戴。

絕對禁止的事項，是用「汽、機車」來牽引寵物。 你可能只是覺得走路很累很熱，但不要使用汽機車溜狗可以避免寵物危險，也可以避免自己危險，因為你騎車注意路況都已經夠困難了，更何況是還要注意寵物狀況，一個不小心，寵物沒事，先出事的是你自己。 假如你真的想偷懶，請你使用「腳踏車」或是電動自行車，這個法規倒是沒有禁止。但還是建議不要，理由如同汽機車，最有可能受傷的可能反而是飼主。

要特別注意的是，雖然「動保法」不強迫牽繩，但「地方政府」的法規都是有強迫牽繩的！ 例如臺北市動物保護自治條例第十條要求，寵物出入公共場所時一定要使用繩或籠，否則就從2000元開罰到1萬元！

就算不講法律，我還是建議大家出外一定要替寵物使用牽繩，畢竟你雖然了解你的寵物，可是那是在家裡，你不知道室外會有哪些刺激或突發狀況，例如狗狗對某些人特別敏感而傷人；使用牽繩，其實也可以避免走失，我聽過很多走失的故事，都是覺得只是散散步、沒什麼，結果狗狗就這樣再也找不回來了。

而最重要的是，使用牽繩可以避免法律責任，例如常有的動物傷人事件，如果沒有妥善使用牽繩，其實都有過失傷害的刑事責任，還要同時負擔民事的賠償責任，�這些都是花個幾百塊就能避免的事情，千萬不要省一時方便阿！ （可以看看臺南107年度南簡字1477號民事判決、高雄分院108年度上易字348號刑事判決，都是滿典型的例子）