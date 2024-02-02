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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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你收過超速罰單嗎？是不是對測速照相機恨的牙癢癢？基隆一名男子因為不滿超速被拍，就用竿子拿便利貼遮住照相機鏡頭，接連「弄瞎」了5台照相機，警方認為男子涉及妨害公務和毀損公物而移送法辦，但男子最後居然獲判無罪！
「法官收賄啦！」「法官態度不佳！」「我要申訴！」
別說只有被裁判的人民會講這種話，說真的，我看過的法官多，我都想申訴了。但，到底要怎麼「申訴」法官呢？
被房東趕走已經夠氣了，更氣的是「才裝潢完就被房東趕走」！
先不提租約怎麼辦，裝潢的費用能不能叫房東賠呢？
雖然有點久了，但還是想要來說明跟抱怨一下。
陳沂說的話可能很難聽，但「很難聽」跟「公然侮辱罪」終究是兩件事，大多人還是把「情感上的受傷」跟「名譽上的減損」當成同一件事。
你申請單身補助了嗎？自從上次寫了單身補助的文章以後，不少朋友都來問我關於單身補助的相關問題（像是租賃地跟戶籍地．．）
而最近更常被詢問的是「分租套房、家庭式房屋，能否重複申請單身補助」？
台灣鄉土劇會有因為家裡養不起，所以把小孩送給不孕，但經濟狀況比較好的家庭養，經過各種意外後，偶然到醫院驗了血型才發現自己不是父母親生的，其實是收養的，然後開始調查自己身世的劇情……但是收養有像電視劇那樣容易嗎？
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