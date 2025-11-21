裝潢費用能請房東賠償嗎？三個關鍵條件判斷是否有益費用

【裝潢費用，可以請房東補償嗎？】
被房東趕走已經夠氣了，更氣的是「才裝潢完就被房東趕走」！ 先不提租約怎麼辦，裝潢的費用能不能叫房東賠呢？
【有益費用，房客可以請房東負責】
房子雖然是房客在住，但租約結束以後，房子也要還給房東，附加在房子上的所有好處都由房東收回享受。 因此，民法第431條規定，房客針對屋子所支出的「有益費用」，在租約結束的時候可以請房東負責。因此，只要你的裝潢費用屬於有益費用，就可以請房東負責。
但要注意的是，房東負責有幾個條件： 1.房東知情，且不反對 2.房子的價值有因此增加 3.租約已終止
如果房東不知情，是房客擅自改裝的話，法律不保障房客的補償權利，即便打了官司最後可能也要自己吞下來。 （參考高等法院103年度上字1285號民事判決）
【哪些裝潢算是有益費用？】
裝潢牽涉到的內容很多，油漆算是裝潢、管線整理也算是裝潢的一部分。 在法院的判決裡，重點是在「是否有益」，至於哪一種裝潢則比較不重要，例如換「氣密窗」可能就是一個合理、有益的事情，因為房子的舊窗不良導致漏水，換了氣密窗可以讓房子從「漏水屋」變成沒漏水，法官可能就覺得這是一個有益費用，在租約終止時房東要負責。 （高雄分院103年度上易字16號民事判決）
至於油漆、木質地板、大門以至於水電瓦斯等管路設備，只要能夠讓房子的價值增加，法官也會承認這是一種有益費用。 （高等法院97年度上易字1055號民事判決）
反過來說，如果是把比較好的東西換成比較不好的東西，就不是有益費用、就不能叫房東負責。例如把固��定式的推拉大門，換成便宜的電動鐵捲門，法官可能就會叫房客自己負責。 （高雄分院103年度上易字16號民事判決）
所以，不管房東喜不喜歡、不管是北歐極簡風還是南美奢華風，只要讓房子的價值有所改善或提升，都有可能算是有益費用。
【費用怎麼算？能請房東賠多少？】
你可不要覺得房東要負責，就可以隨便亂開錢。 所謂的有益費用，可都是要用「現存價值」來算的，假設你105年進行裝修，租約108年結束，計算裝潢費用的時候可是要用108年來計價，折舊都是要算在內的！
因此，你除了要提出自己當初進行裝潢的各種明細與發票以外，可能還要自己估算一個合理的折舊率，提出一個現存價值來，這個金額才是真正能請房東負責的。 如果自己做不到這件事情，找第三方來鑑定也是一個合理的選項，但鑑定的費用可能自己也要納入考量，以免最後得不償失！ （可以參考上面97年的判決）
雖然法律保障房客的裝潢費用不會胡亂被吞掉，但我還是要提醒大家，法律保障的前提是「房東知情」，千萬不要先斬後奏，免得最後得不償失喔！