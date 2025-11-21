裝潢費用能請房東賠償嗎？三個關鍵條件判斷是否有益費用

【有益費用，房客可以請房東負責】

房子雖然是房客在住，但租約結束以後，房子也要還給房東，附加在房子上的所有好處都由房東收回享受。 因此，民法第431條規定，房客針對屋子所支出的「有益費用」，在租約結束的時候可以請房東負責。因此，只要你的裝潢費用屬於有益費用，就可以請房東負責。

但要注意的是，房東負責有幾個條件： 1.房東知情，且不反對 2.房子的價值有因此增加 3.租約已終止

如果房東不知情，是房客擅自改裝的話，法律不保障房客的補償權利，即便打了官司最後可能也要自己吞下來。 （參考高等法院103年度上字1285號民事判決）