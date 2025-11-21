申請評鑑法官？了解申訴法官的正確知識！

【目前不能直接申請，要透過其他法官、檢察官、律師或團體】

身為案件當事人，你想申訴也不能自己直接去，必須要透過其他法官（最少三人）、檢察署、律師公會或是與司法有關的法人團體（例如司改會）。 而且，這個申訴一定要「具名申訴」，因為之後要提到評鑑會裡面進行個案的審查，因此你不提供名姓的話，評鑑會是沒辦法受理你的案子的。

「透過別人才能申請評鑑」這一點令人詬病，明明就是我自己的事情，我不能申訴，還要給別人看、別人同意以後，我才能申訴？！

因此，在今年中的修法當中，允許當事人自己提出申請評鑑，不必再透過其他團體了，但這個規定要到109年才開始實施，而且只能針對「已終結」的案件，意味著你不能訴訟打到一半就去申請評鑑。 但如果是現在，依照現行規定，還是只能乖乖地向政府、律師公會或公益團體提出申請才行。