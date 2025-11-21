申請評鑑法官？了解申訴法官的正確知識！

【如何申訴法官？】
「法官收賄啦！」「法官態度不佳！」「我要申訴！」 別說只有被裁判的人民會講這種話，說真的，我看過的法官多，我都想申訴了。但，到底要怎麼「申訴」法官呢？
【其實沒有「申訴」，是「申請評鑑」喔！】
雖然我們一直說「申訴」，但這是習慣上對政府機關抱怨的一種用語。 依照法官法，比較精確地來說，針對法官我們只能「申請評鑑」，不能直接申訴！
【目前不能直接申請，要透過其他法官、檢察官、律師或團體】
身為案件當事人，你想申訴也不能自己直接去，必須要透過其他法官（最少三人）、檢察署、律師公會或是與司法有關的法人團體（例如司改會）。 而且，這個申訴一定要「具名申訴」，因為之後要提到評鑑會裡面進行個案的審查，因此你不提供名姓的話，評鑑會是沒辦法受理你的案子的。
「透過別人才能申請評鑑」這一點令人詬病，明明就是我自己的事情，我不能申訴，還要給別人看、別人同意以後，我才能申訴？！
因此，在今年中的修法當中，允許當事人自己提出申請評鑑，不必再透過其他團體了，但這個規定要到109年才開始實施，而且只能針對「已終結」的案件，意味著你不能訴訟打到一半就去申請評鑑。 但如果是現在，依照現行規定，還是只能乖乖地向政府、律師公會或公益團體提出申請才行。
【評鑑之後，有什麼效果？】
如果評鑑後認為法官確實有問題，則會有兩種效果：
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嚴重違規，則會送職務法庭 �這個就有點像公務員「懲戒」，會有各種嚴重處罰，最重免職，最輕則是申誡。
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輕微違規，則是送人事審議會 雖然這時不像處罰那麼嚴重，但代表還是有「處理」的必要，審議會可能會決定是否需要進行調職、轉任或其他職務上的變更分配。
但不管怎麼樣，申訴法官「都不影響本案判決」！ 這個是最多人會誤會或抱持希望的錯覺，申訴法官是要針對法官的個人行徑去判斷與處分，並不是針對「案情」。也許某法官在這個案件裡有做錯的地方，但不代表整個案件就有違法、需要變更的地方。 簡單來說，對判決不服氣，你要做的是上訴；對法官不服氣，才是申請評鑑。
法律人通常不喜歡別人說「這個法官xxx」，因為我們相信司法是獨立的，不同的法官在相同的法律事實基礎上，應該會做出相同（至少差不多）的判決。但在實務當中，其實也深深明瞭「法官也是人」，是人就會有情緒、有偏頗，甚至是有不當之處，而當遇到這些情緒偏頗的是自己時，真的是讓總是在捍衛司法、替司法發聲的律師們，不由得感到一點點的委屈啊…