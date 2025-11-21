關於毀損公物罪，你需要知道的一切

【先了解怎麼樣算毀損公物？】

刑法第138條的毀損公物罪，只要故意對於公務員職務上所掌管的物品，有毀棄、損壞、隱匿或致令不堪用的其中一項行為，就會成罪，並且公務員只要因為職務上的關係管理物品就夠了，不需要對物品擁有所有權。（最高法院54年台上第477號判例）

1.毀棄 條文中所謂的「毀棄」，是指將物品整個銷毀、滅除、拋棄，讓物品本身失去功用和價值，或是徹底毀滅物品的存在，例如讓測速照相機整台消失不見或是破壞到看不出原形。(最高法院92年度台上字第6761號判決)

2.損壞 而「損壞」是指物品的全部或一部分，因為受到損傷、破壞，使物品的外形、本體發生重大變化所以失去功用，例如把測速照相機的鏡頭砸破。（最高法院47年台上字第1280號判例、最高法院86年度台上字第323 號判決、最高法院88年度台上字第3742號判決） 3.致令不堪用 至於「致令不堪用」，則是指用毀棄、損壞以外的方法，雖然沒有毀損原物，但嚴重減損物品的特定功用、讓物品達到不能使用的程度，或事後須花費相當的時間或金錢才可恢復物品的特定效用，例如將測速照相機的線路剪斷，照相機機身的外觀雖然沒有毀損，但剪斷的線路和機身相連，照相機因為線路被剪斷而失去拍攝功能。（臺灣高等法院95年度上易字第2080號判決、最高法院47年台非字第34��號判例、臺灣基隆地方法院108年簡上字第99號判決）

另外，臺灣士林地方法院檢察署曾經討論過一個法律問題，某甲拿酒瓶投擲路旁的車輛照相測速器，導致雷達測速照相機的閃光燈、充電器被酒濺濕受潮，經過送修清洗照相機的ＩＣ片後，還是可以繼續使用，這樣甲是否成立刑法第138條的毀損公物罪？

不論地檢署、高檢署、法務部檢察司都認為，雖然經過送修還是可以使用，但送修前的測速照相機無法發揮測速、照相功能，已經減低或妨礙測速照相機原本的效用，甲的行為屬於毀棄、損壞公物，並防害公務正常進行，所以成罪。(法務部（86）法檢（二）字第 003856 號)