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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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今年韓國大劇「WWW請輸入檢索詞」，講述網路搜尋引擎業者能否刪除搜尋記錄的大爭議。碰巧的是，Google最近在歐盟判決取得一項勝利，「被遺忘權」有地區界線，只有歐盟地區的使用者請求刪除資料時，Google需要配合，其他地區則無需刪除。到底什麼是被遺忘權？台灣會不會受到影響？有沒有其他辦法請Google刪除呢？
一名空姐因為請假日數多，1年只上了154天班，被航空公司認為蓄意曠職，以不能勝任工作為由資遣，空姐不滿公司處置，因此提告，到底勞工可以請的假有哪些？請假要怎麼請呢？
近期看到一則新聞，讓我想到最近合作團體提及的一個案子。
同樣是毒狗，數量少了一些（2隻），但最後卻獲得檢方的不起訴處分…
讀法律的有時會戲稱台灣充滿法學教材，我想謝震武與謝祖武的新聞也堪稱一例XD
我們都知道罵人是不對甚至是違法的，但罵錯人會不會違法呢？
港民陳同佳涉嫌在台殺害女友，案發後回到香港被台灣通緝，不久前宣布願意來台灣投案，結果引發港台刑事管轄權的司法角力，到底發生案件後誰來管要怎麼判斷？
上週萬聖節漢堡王直接以「競爭對手」來扮鬼XD
這其實不是第一件戲謔對手的商業行為，之前的Google、Samsung也都曾經做過類似的是。但像漢堡王這麼直接指名道姓的戲謔對手，可能會陷入商標法的爭議當中。
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