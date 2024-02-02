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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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車禍發生時，即便你沒有錯、無過失肇事，沒留在現場也算肇事逃逸罪。台灣法院一直秉持這個邏輯，最近才被大法官宣告違憲。
到底車禍發生時，什麼時候可以走？什麼時候不能走？走了會有什麼責任？這篇文章一次跟你講清楚。
「錢放這，東西我拿走」看起來很帥氣，但即便有付錢，擅自取走他人物品不僅不道德，還構成「竊盜罪」喔！
在什麼都要直播的現代，「法庭直播」也是司改的風潮之一。像昨天審理的管中閔案，就有人主張這種重大案件能公開直播。
直播有它的好處，但你有想過，直播可能會帶來司法不公嗎？
每每接到毒品案件的諮詢，當事人總是劈頭就問：「律師，我會不會被抓去關？」碰到這種問題我總是很頭大。我覺得即便是神也不能預知訴訟勝敗，因為審判的是人。但，大多數的毒品案件倒是都有「三次減刑」的可能性，讓你不用被關那麼久。
台鐵警察英勇殉職，讓不少人把矛頭指向「司法」，覺得台灣法官都亂判才會讓員警不敢開槍。但真的是這樣嗎？台鐵員警的案子，在法院看來真的不能開槍嗎？我用最近的三個警察開槍案來分析，告訴你其實員警可以開槍。
長榮堅持提告的新聞不斷傳出，認為工會把「勞工董事」當訴求之一，導致整個罷工也跟著違法。但，根據勞資爭議處理法，即便是訴求勞工董事應該也合法，因此罷工也合法喔！
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