家長必讀：揭露托育中心行業漏洞，守護孩子的安全與權益

這是最近一則很發燒的新聞，不知道你有沒有注意到。 一般民眾對業者所提供的服務，往往只能選擇服務的內容，但對於業者服務的品質優劣，往往只能被動接受，甚至很難會知道業者在我們無法注意的地方，有沒有規避法規、詐欺消費者的行為。當然，這則事件的背後可能涉及很多政府管理的措施和方針，或許你可能不知道，你其實也有辦法可以避免。

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