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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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最近政府要推一個單身補助，但說單身的人有福了好像也很奇怪(?)。我整理了相關資訊，如果你有需要，別忘了準備提出申請！順帶一提，其實「非單身」也能申請喔！
婚姻沒有7天鑑賞期，如果適應不來，也只有離婚一途，但結婚後一個禮拜就說要訴請離婚，好像也不太可能。到底結婚後要過多久才能訴請離婚呢？
香港民眾自發性罷工，延燒到知名飲料店，一芳在微博上發表聲明批評支持罷工的店家，聲稱該加盟店違約、已即刻解約，更要求該店辭退員工。
發出支持罷工、反對一國兩制的聲明，就是違約嗎？
你知道，如果離婚協議時證人沒有找好，前夫都有可能變成現任嗎？
根據民法第1050條規定，夫妻協議離婚時，戶政機關只作形式審查，看到離婚協議書上有夫妻雙方簽名、二位以上離婚證人簽名，就會做離婚登記。但是登記後，如果有一方後悔，上法院說證人有問題，離婚可能就會無效！
這是最近一則很發燒的新聞，不知道你有沒有注意到。
一般民眾對業者所提供的服務，往往只能選擇服務的內容，但對於業者服務的品質優劣，往往只能被動接受，甚至很難會知道業者在我們無法注意的地方，有沒有規避法規、詐欺消費者的行為。當然，這則事件的背後可能涉及很多政府管理的措施和方針，或許你可能不知道，你其實也有辦法可以避免。
香港上周8/11示威遊行，社會的動盪直接上升好幾個等級。為了表達對暴政、黑警的不滿，香港部分醫護人員發起「罷工」的活動。
醫護人員不是不能罷工，是很難罷工，這一群人卻必須用自己好不容易的權利，來表達對政治的抗議，看得讓人難過又氣憤。
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