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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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最近又開餐廳的朋友來事務所諮詢，說收到餐飲業同業公會通知，要他限期辦理入會手續和繳費，可以不要理嗎？
小孩長大會去上幼兒園，但幼兒園名額僧多粥少，所以費用居高不下，甚至家長為了讓小孩入學，還得徹夜排隊。
不過就算順利就讀，家長也不能馬上放心，新聞報導一家高雄市的幼兒園推行電子聯絡簿APP，家長接獲園方通知，試用三個月期滿後，就要開始收電子聯絡簿的費用，並註明〝若不願意使用APP，將收不到孩子照片、上課狀況、學校資訊，也將不會有紙本聯絡簿〞，幼兒園可以這樣嗎？
前立委邱毅先是被國民黨列在不分區立委名單，但他過去親中的言論受外界質疑，後來跳槽到新黨更是備受爭議。
很多朋友問我，台灣是民主國家，人民有言論自由，親中也是一種言論，為什麼親中立場表達，會遭致質疑不�適合選立委呢？
在台銷售的中國華為手機，被發現更新後系統顯示「台灣」的部分被變成了「中國台灣」，於是國家通訊傳播委員會(NCC)宣布，基於維護國家尊嚴，只要手機和使用功能相近的平板等產品，申請認證時必須簽署切結書，從營幕顯示到包裝、說明書，甚至官網，都不能出現「中國台灣」的標註，有違反就撤照，NCC真的硬起來了嗎？
日前有民眾在網路論壇上求助，指出自己本來要匯款給朋友，但是一時不察按錯數字，將款項匯到陌生人的帳戶，陌生人卻拒絕返還誤轉的錢，因此著急地上網請求網友們幫忙。銀行帳戶又臭又長，轉帳時不小心按錯號碼，把錢匯到其他帳戶，該如何是好呢？以下提供處理小撇步。
最近在中國山寨版無印良品對正版的無印良品提告侵害商標權，終審法院判決山寨版無印良品勝訴。其實這個商標在2001年就已經被搶先註冊走，無印良品公司也在不久後提出異議，但商標局決定維持山寨的商標。
為什麼中國商標局會做這樣的決定呢?中國的商標法中有沒有註冊保護原則呢?
因為這跟我們直觀的想像太不一樣了，所以我們找了中國的判決來看！
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