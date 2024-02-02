如何保障商標權益？中國山寨版無印良品案例分析

最近在中國山寨版無印良品對正版的無印良品提告侵害商標權，終審法院判決山寨版無印良品勝訴。其實這個商標在2001年就已經被搶先註冊走，無印良品公司也在不久後提出異議，但商標局決定維持山寨的商標。 為什麼中國商標局會做這樣的決定呢?中國的商標法中有沒有註冊保護原則呢? 因為這跟我們直觀的想像太不一樣了，所以我們找了中國的判決來看！

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