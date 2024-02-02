半夜按門鈴是否構成強制罪？不同見解與觀點探討

在半夜別人睡覺的時候按門鈴，打擾別人睡眠，會讓人十分困擾。最近就有多則新聞，有人半夜故意到別人家門口按電鈴20分鐘擾人清夢，而被起訴刑法上的強制罪。按別人門鈴打擾睡眠是不是會成立強制罪呢?

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