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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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最近看到SWAG主播夢夢的「性愛影片」遭外流盜賣，夢夢說要提告，認為著作權被侵害，A片有沒有著作權呢？如果沒有的話，什麼樣的創作享有有著作權呢？
2020年總統及立法委員選舉前，有不少網友為了幫支持的候選人催票，或是看不下去賭一口氣，紛紛發出「祭品文」，搶著請大家吃雞排，結果出爐以後是不是該願賭服輸呢？
2020年元旦新上路的法規當中，有個實務界的新寵兒─《勞動事件法》，這部法律針對勞動事件的處理程序有特別的規定，這會對勞工和雇主產生什麼樣的影響？以下就拿加班費當例子，來跟大家討論！
中國新型冠狀病毒（2019-nCoV）在武漢出現後疫情十分嚴重，目前在台灣也出現病例，針對這種情況，衛福部疾疫署也做好了防疫的準備，防疫的事情與每個人都有相關，在這種非常時期也要瞭解法律以免觸法喔！
在半夜別人睡覺的時候按門鈴，打擾別人睡眠，會讓人十分困擾。最近就有多則新聞，有人半夜故意到別人家門口按電鈴20分鐘擾人清夢，而被起訴刑法上的強制罪。按別人門鈴打擾睡眠是不是會成立強制罪呢?
立法院近期舉行109年度總預算案院會，時代力量黨團基於中華統一促進黨違法亂紀事項眾多，嚴重擾亂台灣社會治安，並且收受中共資金，滲透台灣宮廟組織等理由，而提出主決議，內容是要求內政部對於中華統一促進黨，檢具相關事證，向司法院憲法法庭聲請政黨違憲解散的審查，但同樣討厭統促黨的民進黨黨團竟然不支持這項決議案，是出於什麼原因呢？
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