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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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香港政府在昨天時宣布實施「禁蒙面法」，禁止在任何合法或非法集會中蒙面，理由是「有必要」、「他國也有實施」；而有些人也宣稱台灣集會遊行法也禁止蒙面，因此這個法律合理。那麼為什麼禁蒙面法不好？
東港一名男子10年前涉嫌走私海洛因，被重判18年徒刑定讞，逃亡多年聲請再審翻案成功，檢方上訴後雖然發回更審，但法院9月底2度判他無罪。「再審」是人民司法救濟非常重要的機制，許多冤案透過再審的方式獲得平反，但開啟再審的大門容易嗎？
一名中國遊客旅經台灣大學，撕毀校內之連儂牆文宣，檢方偵訊後做出緩起訴處分，�移民署接著驅逐與發出限制入境命令。
每次發生這種事件，網路上都會有一種說法與疑問：「這難道不是言論自由嗎？如果破壞公物、潑漆、砍銅像都是言論自由的話，為什麼撕文宣、其他的破壞不是言論自由？是我們不喜歡的言論就沒有言論自由嗎？」
高雄市議會9月底通過黨團協商，議員市政質詢的順序採登記抽籤，且最晚在下午6點30分就要散會，讓沒抽到籤的幾位議員無法質詢。高雄市議會可以這樣做嗎？議員可以提告嗎？
上週外送員第三起死亡車禍，讓外送服務被政府盯上，針對某兩家勞檢並做出「假承攬，真雇傭」的認定。
外送員很辛苦，但辛苦與勞工不是等號，法律關係還是要看契約與事實才知道，並不是所有外送服務都一樣，否則真的會變成某些人口中的「扼殺新創」。
前陣子有一對在台生活的同志情侶想要辦理同婚登記，卻被戶政事務所擋下來了，因為其中一人是澳門人，因此無法登記。
有情人無法終成眷屬是件傷心事，但這不禁讓我想到同婚通過以前，有些人說「萬一通過，會有一堆同志來台結婚」的謬論。藉這個案例，我想更證明外國人來台同婚並沒有那麼容易。
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