酒後騎電動滑板車：了解法律規定以避免罰款和刑罰

【喝酒後騎電動滑板車，遭法院判刑！？】
一名男子在夜店喝酒後騎上電動滑板車準備回家，不料卻被警方臨檢測出超標的每公升0.92毫克酒測值，後續被檢察官依公共危險罪起訴，最後被法院判2個月的有期徒刑和1萬元的罰金。
喝酒騎著滑板車就會被判刑，乍聽之下好像很荒謬，但其實法院已經對類似的案件有穩定的見解。
【原來不只只有開車騎車酒駕，才會犯公共危險罪！】
我們常常聽到酒駕，「駕」的不是汽車就是摩托車，但其實在刑法裡面規定酒駕的條文並沒有限定只有汽車跟摩托車。
依照刑法185-3條的規定，「駕」的是「動力交通工具」，而「動力交通工具」依照法院的解釋，是指用引擎或馬達運轉當作動力來源的交通工具，而這些交通工具相較於人力或是獸力，在發生交通事故的時候，會對生命、身體、財產造成嚴重的損害，因此在酒測吹氣超過刑法規定的0.25毫克以上時，就會被刑法處罰。
依照前面的標準，法院認為電動滑板車、電動平衡車這些最近很夯的交通工具，因為也是藉由馬達運轉來提供動力的，而且騎在上面的速度最高可以達到每小時25公里，已經比人力或獸力當動能的交通工具高，如果發生交通事故，是足以導致其他人受到一定程度的傷害的，對交通安全具有危險性，因此認為這些都是刑法185-3條的動力交通工具。
所以不要以為喝酒後騎電動滑板車或是電動平衡車不開車就會沒事，只要酒��駕超過刑法的標準，基本上就會成立公共危險罪！
【沒喝那麼多，也會嗎？】
聽到酒駕，會想到的除了刑法的公共危險罪以外，如果酒精濃度沒有那麼高，那只會有道路交通處罰條例（下稱道交條例）罰鍰的問題。沒錯，電動滑板、平衡車也會有道交條例的規定。
電動滑板車、平衡車這些被歸類在慢車中的個人行動器具，也就是指設計可以載一個人，以電力為主，最高時數25公里以下的平衡或是立式器具，而我們平常常見的的腳踏車、電動腳踏車這些也都算是慢車。因此，酒後騎電動滑板車、平衡車如果酒精濃度超過0.15毫克，也會依道交條例74條被罰300元以上1200元以下的罰鍰，當然其他的慢車也包含在內。
另外也要注意的是，目前依照道交條例的規定電動滑板車、平衡車只能在指定的路段行駛，是不能隨便在大馬路騎的喔！不然也有可能會被罰1200元以上3600元以下的罰鍰。
【酒後還是走路、找代價或坐車】
以後喝完酒，不要以為騎電動滑板車、平衡車或是腳踏車就可以，如果是電動滑板車、平衡車除了被開罰單外，有可能還會有刑事犯罪，酒後還是走路、找代價或是坐車，除了不吃上罰單或被判刑，還可以保護自己也保護其他的用路人。
新聞來源：https://news.ebc.net.tw/news/society/341259