喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
酒後騎電動滑板車：了解法律規定以避免罰款和刑罰

酒後騎電動滑板車：了解法律規定以避免罰款和刑罰

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-11-01更新 2024-09-20
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

一名男子在夜店喝酒後騎上電動滑板車準備回家，不料卻被警方臨檢測出超標的每公升0.92毫克酒測值，後續被檢察官依公共危險罪起訴，最後被法院判2個月的有期徒刑和1萬元的罰金。

【喝酒後騎電動滑板車，遭法院判刑！？】

一名男子在夜店喝酒後騎上電動滑板車準備回家，不料卻被警方臨檢測出超標的每公升0.92毫克酒測值，後續被檢察官依公共危險罪起訴，最後被法院判2個月的有期徒刑和1萬元的罰金。

喝酒騎著滑板車就會被判刑，乍聽之下好像很荒謬，但其實法院已經對類似的案件有穩定的見解。

【原來不只只有開車騎車酒駕，才會犯公共危險罪！】

我們常常聽到酒駕，「駕」的不是汽車就是摩托車，但其實在刑法裡面規定酒駕的條文並沒有限定只有汽車跟摩托車。

依照刑法185-3條的規定，「駕」的是「動力交通工具」，而「動力交通工具」依照法院的解釋，是指用引擎或馬達運轉當作動力來源的交通工具，而這些交通工具相較於人力或是獸力，在發生交通事故的時候，會對生命、身體、財產造成嚴重的損害，因此在酒測吹氣超過刑法規定的0.25毫克以上時，就會被刑法處罰。

依照前面的標準，法院認為電動滑板車、電動平衡車這些最近很夯的交通工具，因為也是藉由馬達運轉來提供動力的，而且騎在上面的速度最高可以達到每小時25公里，已經比人力或獸力當動能的交通工具高，如果發生交通事故，是足以導致其他人受到一定程度的傷害的，對交通安全具有危險性，因此認為這些都是刑法185-3條的動力交通工具。

所以不要以為喝酒後騎電動滑板車或是電動平衡車不開車就會沒事，只要酒駕超過刑法的標準，基本上就會成立公共危險罪！

【沒喝那麼多，也會嗎？】

聽到酒駕，會想到的除了刑法的公共危險罪以外，如果酒精濃度沒有那麼高，那只會有道路交通處罰條例（下稱道交條例）罰鍰的問題。沒錯，電動滑板、平衡車也會有道交條例的規定。

電動滑板車、平衡車這些被歸類在慢車中的個人行動器具，也就是指設計可以載一個人，以電力為主，最高時數25公里以下的平衡或是立式器具，而我們平常常見的的腳踏車、電動腳踏車這些也都算是慢車。因此，酒後騎電動滑板車、平衡車如果酒精濃度超過0.15毫克，也會依道交條例74條被罰300元以上1200元以下的罰鍰，當然其他的慢車也包含在內。

另外也要注意的是，目前依照道交條例的規定電動滑板車、平衡車只能在指定的路段行駛，是不能隨便在大馬路騎的喔！不然也有可能會被罰1200元以上3600元以下的罰鍰。

【酒後還是走路、找代價或坐車】

以後喝完酒，不要以為騎電動滑板車、平衡車或是腳踏車就可以，如果是電動滑板車、平衡車除了被開罰單外，有可能還會有刑事犯罪，酒後還是走路、找代價或是坐車，除了不吃上罰單或被判刑，還可以保護自己也保護其他的用路人。

新聞來源：https://news.ebc.net.tw/news/society/341259

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook