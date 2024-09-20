酒後騎電動滑板車：了解法律規定以避免罰款和刑罰

【原來不只只有開車騎車酒駕，才會犯公共危險罪！】

我們常常聽到酒駕，「駕」的不是汽車就是摩托車，但其實在刑法裡面規定酒駕的條文並沒有限定只有汽車跟摩托車。

依照刑法185-3條的規定，「駕」的是「動力交通工具」，而「動力交通工具」依照法院的解釋，是指用引擎或馬達運轉當作動力來源的交通工具，而這些交通工具相較於人力或是獸力，在發生交通事故的時候，會對生命、身體、財產造成嚴重的損害，因此在酒測吹氣超過刑法規定的0.25毫克以上時，就會被刑法處罰。

依照前面的標準，法院認為電動滑板車、電動平衡車這些最近很夯的交通工具，因為也是藉由馬達運轉來提供動力的，而且騎在上面的速度最高可以達到每小時25公里，已經比人力或獸力當動能的交通工具高，如果發生交通事故，是足以導致其他人受到一定程度的傷害的，對交通安全具有危險性，因此認為這些都是刑法185-3條的動力交通工具。

所以不要以為喝酒後騎電動滑板車或是電動平衡車不開車就會沒事，只要酒��駕超過刑法的標準，基本上就會成立公共危險罪！