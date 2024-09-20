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法院的詐騙與洗錢審判：案例分析及見解探討

法院的詐騙與洗錢審判：案例分析及見解探討

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-11-03更新 2024-09-20
雷皓明律師
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最近有一篇非常白話文的判決，就算專業領域不是法律的人，應該也能看懂，因為這篇判決就好像是在你面前坐下來開始聊天（？）所記成的文字。這個判決的案件事實是這樣的：被告將提款卡、存摺、密碼以及網路銀行帳號提供給他人，該他人並告訴被告將會提供匯款金額的0.1%作為報酬（也就是若匯入被告戶頭的金額是1000元，被告能分到1元）。

【誰是詐騙集團的成員？】

最近有一篇非常白話文的判決，就算專業領域不是法律的人，應該也能看懂，因為這篇判決就好像是在你面前坐下來開始聊天（？）所記成的文字。這個判決的案件事實是這樣的：被告將提款卡、存摺、密碼以及網路銀行帳號提供給他人，該他人並告訴被告將會提供匯款金額的0.1%作為報酬（也就是若匯入被告戶頭的金額是1000元，被告能分到1元）。檢察官認為被告是刑法第339條-4第1項第1款加重詐欺罪以及洗錢防制法第14條第1項的幫助犯，並以這兩罪的幫助犯起訴被告。

【檢察官起訴內容、被告怎麼說、法院判了什麼】

檢察官認為被告提供了這麼多東西給別人，明明知道提供別人帳戶就是有可能會幫別人騙錢，但被告還是讓詐騙集團成員去使用該帳戶，因此成立加重詐欺罪和洗錢罪。被告則是自始至終都說自己是在投資，且被告和跟他要帳戶的那個人是好朋友，被告堅稱自己沒有詐欺或洗錢的故意。

有趣的點在於法院認為，被告和他借出帳戶的對象確實是好友，法院認為被告確實有可能是因為信任朋友投資而將帳戶出借。另外法院也討論到：被告沒有確認自己的帳戶不受詐騙集團所用是不是就有犯罪的「不確定故意」，或者只是「過失」。「不確定故意」指的是被告對於犯罪結果發生不在乎、且認為發生了也沒關係；而「過失」則是被告有注意義務，但卻沒有去注意而導致結果發生（被告若為過失，代表被告是不想要結果發生的）。法院認為就算在台灣詐騙橫行，也不能說被告沒有積極去確認帳戶不被拿去犯罪，就代表被告認為就算有犯罪情事發生也沒關係，因此法院在這邊認為被告並沒有詐欺或洗錢的「不確定故意」。

【其他實務見解⋯⋯】

實務法院判決對於提供帳戶的案件是否成立「詐欺罪」，還沒有一個穩定見解。有些見解認為成立，因為法院認為觀察台灣大量的詐騙案件、政府媒體積極宣導之下等原因，一般人都知道把帳戶提供給他人就會被拿去犯罪。

然而，當然也有些見解如同本判決一樣，認為每個人對於風險評估不同（有些人覺得借別人帳戶並不危險），因此不能直接論以詐欺。而就「洗錢罪」部分，最高法院刑事大法庭則是有針對這樣的案件做過裁定，大法庭認為，若「只是」「提供帳戶」，因為匯入該帳戶的金流仍然容易追蹤，尚未造成金流斷點，必須要到提領「之後」才有《洗錢防制法》第2條的「掩飾、隱匿」之結果，所以不會提供帳戶的被告成立洗錢罪的正犯。然而如果被告知道自己提供帳戶就是會被用來犯罪，仍然提供帳戶，仍然會成立洗錢罪的幫助犯。

白話的本案判決這邊看：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TNDM,110,%E9%87%91%E8%A8%B4,424,20220927,1&ot=in

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