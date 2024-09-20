法院的詐騙與洗錢審判：案例分析及見解探討

【檢察官起訴內容、被告怎麼說、法院判了什麼】

檢察官認為被告提供了這麼多東西給別人，明明知道提供別人帳戶就是有可能會幫別人騙錢，但被告還是讓詐騙集團成員去使用該帳戶，因此成立加重詐欺罪和洗錢罪。被告則是自始至終都說自己是在投資，且被告和跟他要帳戶的那個人是好朋友，被告堅稱自己沒有詐欺或洗錢的故意。

有趣的點在於法院認為，被告和他借出帳戶的對象確實是好友，法院認為被告確實有可能是因為信任朋友投資而將帳戶出借。另外法院也討論到：被告沒有確認自己的帳戶不受詐騙集團所用是不是就有犯罪的「不確定故意」，或者只是「過失」。「不確定故意」指的是被告對於犯罪結果發生不在乎、且認為發生了也沒關係；而「過失」則是被告有注意義務，但卻沒有去注意而導致結果發生（被告若為過失，代表被告是不想要結果發生的）。法院認為就算在台灣詐騙橫行，也不能說被告沒有積極去確認帳戶不被拿去犯罪，就代表被告認為就算有犯罪情事發生也沒關係，因此法院在這邊認為被告並沒有詐欺或洗錢的「不確定故意」。