【公開確診者資料的依據】

指揮中心指出，主管機關依據政府資訊公開法與傳染病防治法，針對譬如確診者年齡、性別、接觸者的類型（同住家人、接觸的醫護人員人數），這些【無法特定出是哪個人的資料】，是可以公布的。

但如果涉及到確診者的「個人隱私」，就不一定可以公布了。 依據傳染病防治法的規定，不能洩漏感染者的姓名、病歷及病史等有關資料。但在疫情的非常時期，還是有例外，那就是嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（簡稱特別紓困條例）的第8條第2項規定：在防疫期間，中央流行疫情指揮中心指揮官【為避免疫情擴散】，得指示對確診病人實施錄影、攝影、【公布其個人資料】或為其他必要之防治控制措施或處置。