警察用槍的困難選擇：合法性、必要性與風險評估

【警察用槍怎麼用？可以射哪裡？】

當警察拔出槍面對嫌犯，是對空鳴槍？是射車子輪胎？是射嫌犯的腳？還是可以直接把嫌犯擊斃？這些疑問是警察拿著槍時，必須要在腦中迅速判斷的。而 警械條例的第6條也有規定，警察在使用槍械的時候，不可以逾越必要的程度。

但每個情況都不同，用槍合不合理？有沒有超過必要程度？並沒有一個固定的判斷結果，都要在個案中，以嫌犯武力、行為，還有有沒有對警察造成身體、生命的危險等因素，綜合判斷才行，讓我們看幾個法院的判斷。

1.警察違反警械條例，並且構成過失致死罪 在這個案子裡，警察要對抗的是一個沒有拿武器的嫌犯，當時警察先以警棍、辣椒水和嫌犯對抗，但嫌犯仍然有行動能力，並且想駕駛警車逃離，這時警察拔出警槍，對嫌犯的下半身部位連開了9槍，嫌犯因此腰部、下半身中彈，大量失血而死。 法院判斷認為雖然當時情況非常緊急，並且從前面的搏鬥中可以知道嫌犯的危險性警察是可以用槍的，但當嫌犯剛進入警車內要開車時，並沒有駕車撞擊警察，警察在近距離下開9槍。警察應該可以知道，這樣嫌犯可能會死亡，要使嫌犯不能逃脫，沒有連開9槍的必要性，因此認為警察用槍超過必要的程度，是違法的。（臺灣高等法院108年度上訴字第3100號刑事判決參照）

2.警察沒有違反警械條例 另一個案子中，嫌犯以車衝撞警察，警察先朝嫌犯車子的輪子開槍，在嫌犯也拔出槍要攻擊警察時，警察先發制人朝嫌犯開槍，將嫌犯擊斃。 法院判斷當時警方已經受到嫌犯的車衝撞、拖拉，並且嫌犯的手槍具有殺傷力，在他拔出槍的時候，警方的生命安全顯然已經有危險，情況急迫下，在嫌犯還沒開槍前，先發制人，開槍往嫌犯的車窗打去，沒有超過必要的程度，因此符合警械條例的規定。（臺灣高等法院臺中分院97年度上國字第3號民事判決參照）