警察用槍的困難選擇：合法性、必要性與風險評估

【為救警犬可以開槍擊斃犯人嗎？】
「不要動！」嫌犯聽到警察的喝斥，開始拔腿狂奔，這時警方派出警犬咬住嫌犯，被警犬撲倒的嫌犯，從小背包中掏出了手槍瞄準警犬的頭，想要打死警犬脫身，警察們圍了上來，用步槍將嫌犯擊斃。 這個宛如動作電影驚心動魄的場面，發生在幾個月前的美國街頭。 警方將嫌犯擊斃後，引發了討論，警察甚麼時候可以用槍？ 用槍可以用到甚麼程度？
【警察甚麼時候可以開槍？】
如果這個案子發生在台灣，警察可以怎麼做？
在台灣，當警察在執行職務的時候，不只是用槍，只要用到警械，就會被「警械使用條例」（以下稱：「警械條例」）規範。警械條例規定警察在執勤時，在甚麼時候可以用甚麼警械，像是警棍、警刀、槍的規定，對警察來說警械條例不只是一個賦予他們使用警械的規定，也是一個限制他們不可以任意使用警械的規定。
而在槍枝的使用上，依照警械條例的第4條，就有規定7種情況，警察可以合法使用槍枝，除此之外內政部警政署也有公布「警察人員使用槍械規範」更詳細的規定警察在什麼情形可以用槍，包含要判斷嫌犯的危險程度、有沒有拿武器、現場的人數、或是有沒有其他不用槍的方案，在現場評估後才可以用槍。
目前警察用槍在實務的案子裡，法院在大部分的案件中，都肯定警察用槍時機的判斷。但都會進一步討論下�一個問題，那就是槍可以怎麼用？
【警察用槍怎麼用？可以射哪裡？】
當警察拔出槍面對嫌犯，是對空鳴槍？是射車子輪胎？是射嫌犯的腳？還是可以直接把嫌犯擊斃？這些疑問是警察拿著槍時，必須要在腦中迅速判斷的。而 警械條例的第6條也有規定，警察在使用槍械的時候，不可以逾越必要的程度。
但每個情況都不同，用槍合不合理？有沒有超過必要程度？並沒有一個固定的判斷結果，都要在個案中，以嫌犯武力、行為，還有有沒有對警察造成身體、生命的危險等因素，綜合判斷才行，讓我們看幾個法院的判斷。
1.警察違反警械條例，並且構成過失致死罪 在這個案子裡，警察要對抗的是一個沒有拿武器的嫌犯，當時警察先以警棍、辣椒水和嫌犯對抗，但嫌犯仍然有行動能力，並且想駕駛警車逃離，這時警察拔出警槍，對嫌犯的下半身部位連開了9槍，嫌犯因此腰部、下半身中彈，大量失血而死。 法院判斷認為雖然當時情況非常緊急，並且從前面的搏鬥中可以知道嫌犯的危險性警察是可以用槍的，但當嫌犯剛進入警車內要開車時，並沒有駕車撞擊警察，警察在近距離下開9槍。警察應該可以知道，這樣嫌犯可能會死亡，要使嫌犯不能逃脫，沒有連開9槍的必要性，因此認為警察用槍超過必要的程度，是違法的。（臺灣高等法院108年度上訴字第3100號刑事判決參照）
2.警察沒有違反警械條例 另一個案子中，嫌犯以車衝撞警察，警察先朝嫌犯車子的輪子開槍，在嫌犯也拔出槍要攻擊警察時，警察先發制人朝嫌犯開槍，將嫌犯擊斃。 法院判斷當時警方已經受到嫌犯的車衝撞、拖拉，並且嫌犯的手槍具有殺傷力，在他拔出槍的時候，警方的生命安全顯然已經有危險，情況急迫下，在嫌犯還沒開槍前，先發制人，開槍往嫌犯的車窗打去，沒有超過必要的程度，因此符合警械條例的規定。（臺灣高等法院臺中分院97年度上國字第3號民事判決參照）
【警察用槍大難題，近期修法可關注】
回到上面的案子，如果用我國的法律來判斷的話。 在警察可不可以用槍的部分，是可以的。依照目前的警械條例，當嫌犯已經拔出槍時，是符合警察可以用槍的規定。
而在開槍把嫌犯擊斃的部分，就要思考，當時嫌犯已經被警犬咬住，並且警察們已經圍上嫌犯，在近距離的情況下，是不是可以射擊嫌犯的腳，或是用其他方式壓制嫌犯，而不需要直接將他擊斃，直接擊斃有沒有超過用槍的必要程度。
當然在緊急的情況下，很難去全盤的思考，並且在嫌犯不是靜止不動時，也很難精準地控制開槍會打到甚麼部位，對第一線面對嫌犯的警察來說，需要在自己生命、逮捕嫌犯、嫌犯生命、合不合法多個難題下取捨，因此判斷警察用槍的方法合不合理依舊是大難題。但警察依法用槍，本是在法治國家中藉由人民授權而來，警察在用槍時，還是有努力在合法範圍內使用的必要。 近期警械條例也有修法，增加了一些警察可以使用槍枝的情形，警察用槍的議題，未來仍然可以持續關注！
新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20221003/2350434.htm