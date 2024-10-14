誤認通緝犯？警民衝突引發法律爭議

【警察告民眾的部分】

首先，要先處理便衣刑警什麼情況下需要告知身份的問題，依警察職權行使法第4條規定「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。」似乎沒有特別規定例外，那違反表明身份的效果又是如何呢？

1.影響行為人故意： 有法院認為（臺灣桃園地方法院刑事判決105年度易字第613號）在無法確認對方是警察的身分下，民眾為了擺脫對方的拘捕勢必會採取一定的強致力反抗，但主觀上並沒有積極攻擊對方及妨害公務的故意，因此，不論妨害公務或是傷害罪，均不會成立。

2.應視個案而定： 有法院認為（臺灣桃園地方法院刑事判決103年度審易字第2969號）警察職權行使法第4條立法意旨是為保障不知情之人民權利，因而賦予人民於警察未出示證件或未著制服時，有一定之拒絕權限，且據之劃定警察執行職務之原則範圍。至於表明身份在特定情況下是容許有例外，例如之通緝要犯、持有強大火力之行為人、現場有人干擾之情狀，因為這時如果強制要求警察表明身份反而可能會遭來更大的風險。從而，民眾妨害公務行為，得否因員警未出示證件因而主張免責，則應視個案而定。倘若現場有緊急情狀，且行為人亦得以其他方式知悉警方係依法執行職務者，即難僅因警方未及出示證件而免責。

如果依照上述法院見解的話，本案就必須要透過調查證據的方式來認定黃男是否有其他方式知悉兩位便衣是「員警」的身份。倘若可以，則妨害公務及傷害罪是有機會成立；倘若不行，則妨害公務會因為欠缺故意，不成立，而傷害也會因為主張正常防衛而免責。