國中男遭女同學奪貞操 10年後讀法律提告求償.

【法院真的有認定，男孩被奪了貞操？】

男孩起訴主張，因當時兩小無猜的合意性交，讓他的「貞操權」受到了侵害，依民法的規定可以向女孩請求精神慰撫金的賠償。但按照民法的規定，可以請求精神慰撫金賠償的時效，是從「知道」侵害後2年內可以請求，但如果整個事情發生已經過10年的話，那就不行再請求了。

判決中提��到，當時兩小無猜的行為總共有五次，男孩的父母知道其中三次、不知道的有兩次（看來為了提告不小心穿幫了!! XD）。精神慰撫金的「知道受侵害」怎麼判斷？因為男孩那時還未成年，其中三次的時效，會從法定代理人（也就是爸媽）知道後，開始起算2年；而父母不知道的兩次，會從男孩自己成年後，才再開始起算兩年。但很不幸的，男孩起訴時，這五次行為的時效都已經到了！法院也因此沒有真的去審理男孩的貞操權是不是受到侵害。

假設時效還沒有到，那男孩主張自己貞操權被侵害這件事情，合不合理？雖然貞操權的內涵，在現代社會大多會認為本質上是「性自主權」的展現，但依照法院的見解，通常不承認未滿16歲之人有同意性交的能力，所以跟未滿16歲的人性交還是算侵害到對方的貞操權，只是如果雙方都是未滿16歲，算是互相侵害對方的貞操權，一般可能會抵銷或是互相不請求。（臺北地院104年訴字第3068號民事判決）