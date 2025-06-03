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國中男遭女同學奪貞操 10年後讀法律提告求償.

國中男遭女同學奪貞操 10年後讀法律提告求償

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-01-31更新 2025-06-03
雷皓明律師
雷皓明律師
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前陣子有一則新聞「國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償」，我乍看之下覺得匪夷所思，兩小無猜貞操權可以提起損害賠償嗎？而且10年後怎麼還可以提起侵權行為的損害賠償？

【法律男孩的逆襲！】

前陣子有一則新聞「國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償」，我乍看之下覺得匪夷所思，兩小無猜貞操權可以提起損害賠償嗎？而且10年後怎麼還可以提起侵權行為的損害賠償？

但細看判決內容後會，發現男孩真的做足了功課！ 究竟這個判決內容發生了什麼事？讓我們一起來看看這篇判決的內容吧！（臺灣高等法院108年上易字第792號民事判決）

【誰告了誰？】

這個故事是，男孩在大學讀法律系以後，想對當年兩小無猜的事情請求賠償，所以男孩與男孩的爸媽，告了女孩與女孩的爸媽。除了當初的小倆口外，為何還有彼此的爸媽呢？因為雙方當時都還是未成年的國中生，因此女孩的爸媽可能需要負法定代理人的責任；而男孩當時因為此事，接受調查、感化教育、家庭失和等等，除了男孩本身貞操、名譽權受侵害外，他的父母的保護教養權也受侵害，因此男孩和父母都受有精神痛苦，要向女孩以及女孩的爸媽求償。

【法院真的有認定，男孩被奪了貞操？】

男孩起訴主張，因當時兩小無猜的合意性交，讓他的「貞操權」受到了侵害，依民法的規定可以向女孩請求精神慰撫金的賠償。但按照民法的規定，可以請求精神慰撫金賠償的時效，是從「知道」侵害後2年內可以請求，但如果整個事情發生已經過10年的話，那就不行再請求了。

判決中提到，當時兩小無猜的行為總共有五次，男孩的父母知道其中三次、不知道的有兩次（看來為了提告不小心穿幫了!! XD）。精神慰撫金的「知道受侵害」怎麼判斷？因為男孩那時還未成年，其中三次的時效，會從法定代理人（也就是爸媽）知道後，開始起算2年；而父母不知道的兩次，會從男孩自己成年後，才再開始起算兩年。但很不幸的，男孩起訴時，這五次行為的時效都已經到了！法院也因此沒有真的去審理男孩的貞操權是不是受到侵害。

假設時效還沒有到，那男孩主張自己貞操權被侵害這件事情，合不合理？雖然貞操權的內涵，在現代社會大多會認為本質上是「性自主權」的展現，但依照法院的見解，通常不承認未滿16歲之人有同意性交的能力，所以跟未滿16歲的人性交還是算侵害到對方的貞操權，只是如果雙方都是未滿16歲，算是互相侵害對方的貞操權，一般可能會抵銷或是互相不請求。（臺北地院104年訴字第3068號民事判決）

【最後，誰獲得了賠償？】

但是天無絕人之路，最後這個判決還是有判給父母精神慰撫金，因為男孩不小心穿幫的另外兩次性行為，父母是到兒子起訴後才知道，因此這兩次時效還沒有到，父母受到的「親權」的損害，還是可以請求精神慰撫金，最後法院判給男孩父母各一萬五千元的賠償。但這個數字是怎麼算出來的呢？現在關於精神慰撫金的賠償還沒有固定的標準，通常都是是法官按照個案，審酌兩方家庭經濟狀況、社會地位等等後得出的數字，各位覺得還合理嗎？ 總而言之，男孩的求償之路可以說是相當的坎坷，但學以致用的精神與耐心也是令人刮目相看的阿～

新聞來源：https://news.ebc.net.tw/news/society/194022

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