性傾向不同而訴請離婚？撤銷婚姻、重大事由兩種途徑

【如果是「欺瞞性傾向」而結婚，婚後6個月內可以撤銷婚姻】

民法第997條規定，因被詐欺而結婚者，可以在發現被詐欺以後的6個月內向法院請求撤銷婚姻。

而我國曾經有判決認為，針對「性傾向」的詐欺，也足以請求撤銷婚姻。 法院認為，雖然社會風氣逐漸開放，但普遍來說婚姻是由男女兩性的情愛建構，一般女性如果知道對象是同性戀，而且在婚後也不會改變、仍然會與另一個性別者維持同性戀型，就不會跟這個對象結婚了。在這個情況下，如果其中一方隱瞞自己的同性戀身分而結婚，另一方就可以主張撤銷婚姻。 （參考雲林地方法院民事判決89年度家訴字第16號）

但特別的是，如果是「雙性戀」，即便有所隱瞞，或許不能因此撤銷婚姻。 在嘉義的一則離婚判決裡提到，性傾向是個人隱私的一環，除非這個性傾向有影響到婚姻的本質，否則另一方就沒有告知的義務。而雙性戀本質上有可能與異性互信、互愛而組成家庭並延續血脈，在這個情況下，與婚姻並無衝突，如果個案中的當事人也願意努力共組家庭，即便沒有主動告知自己是雙性戀，也不能主張撤銷婚姻。 （嘉義地方法院民事判決105年度婚字第64號）