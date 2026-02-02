性傾向不同而訴請離婚？撤銷婚姻、重大事由兩種途徑

【婚後發現對方性傾向不同，可以離婚嗎？】
家庭觀、金錢觀不同，都是離婚常見的原因。但，如果是「性傾向」不一樣，可以離婚嗎？例如男女結婚後才發現對方是同性戀，或是同性結婚後才發現對方是異性戀，可以訴請離婚嗎？
【如果是「欺瞞性傾向」而結婚，婚後6個月內可以撤銷婚姻】
民法第997條規定，因被詐欺而結婚者，可以在發現被詐欺以後的6個月內向法院請求撤銷婚姻。
而我國曾經有判決認為，針對「性傾向」的詐欺，也足以請求撤銷婚姻。 法院認為，雖然社會風氣逐漸開放，但普遍來說婚姻是由男女兩性的情愛建構，一般女性如果知道對象是同性戀，而且在婚後也不會改變、仍然會與另一個性別者維持同性戀型，就不會跟這個對象結婚了。在這個情況下，如果其中一方隱瞞自己的同性戀身分而結婚，另一方就可以主張撤銷婚姻。 （參考雲林地方法院民事判決89年度家訴字第16號）
但特別的是，如果是「雙性戀」，即便有所隱瞞，或許不能因此撤銷婚姻。 在嘉義的一則離婚判決裡提到，性傾向是個人隱私的一環，除非這個性傾向有影響到婚姻的本質，否則另一方就沒有告知的義務。而雙性戀本質上有可能與異性互信、互愛而組成家庭並延續血脈，在這個情況下，與婚姻並無衝突，如果個案中的當事人也願意努力共組家庭，即便沒有主動告知自己是雙性戀，也不能主張撤銷婚姻。 （嘉義地方法院民事判決105年度婚字第64號）
【如果性�傾向不同，可能可以訴請離婚】
除了用撤銷的方式，性傾向不同，也有機會訴請離婚。 民法第1052條第2項規定，如果婚姻有重大事由導致難以繼續，也可以訴請離婚。
在台中的一則判決裡，夫妻雖然形式上同住，但各自分房睡，生活上也零互動，根本上的原因，或許是出在對於性向的認知不同，一方是異性戀，另一方是同性戀，因此形同陌路。在這個情況下，雙方對彼此的生活完全不了解也不介入，任何人在這個情況下都沒辦法繼續共同生活。最終法院判准離婚。 （臺中地方法院民事判決104年度婚字第125號）
從這則判決可以看出來，性傾向其實不是一個直接的「重大事由」，法官在意的是因性傾向導致雙方「喪失情感基礎」的這個結果。簡單來說，重點還是「能不能一起生活」，因此假如理論上有一對夫妻的性傾向不一樣，但卻能夠和樂生活，那麼也不構成法定的離婚事由。 （說到這個就讓我想到一個粉專大城小事的感人故事，推薦大家可以去看看）
【你可能覺得很扯，誰會不知道對方的性傾向就結婚？】
我覺得不是沒有這種情況，只是有沒有發現而已，尤其是在保守的傳統社會裡，受到社會壓力而不得不隱瞞自己性傾向的人一定不在少數，例如上面有民國89年判決，但也有104、105年才出現的判決，代表現在還是有因性傾向而鬧上法院的案例。櫃子裡不是沒有人，只是他們還沒走出來。
如果你們周遭也有類似的事情發生，我想我很願意幫忙，希望有情人終成眷屬，無情的人也不需要委曲求全。