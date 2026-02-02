喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
lawyer_guitar

性傾向不同而訴請離婚？撤銷婚姻、重大事由兩種途徑

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-08-28更新 2026-02-02
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

家庭觀、金錢觀不同，都是離婚常見的原因。但，如果是「性傾向」不一樣，可以離婚嗎？例如男女結婚後才發現對方是同性戀，或是同性結婚後才發現對方是異性戀，可以訴請離婚嗎？

【婚後發現對方性傾向不同，可以離婚嗎？】

家庭觀、金錢觀不同，都是離婚常見的原因。但，如果是「性傾向」不一樣，可以離婚嗎？例如男女結婚後才發現對方是同性戀，或是同性結婚後才發現對方是異性戀，可以訴請離婚嗎？

【如果是「欺瞞性傾向」而結婚，婚後6個月內可以撤銷婚姻】

民法第997條規定，因被詐欺而結婚者，可以在發現被詐欺以後的6個月內向法院請求撤銷婚姻。

而我國曾經有判決認為，針對「性傾向」的詐欺，也足以請求撤銷婚姻。 法院認為，雖然社會風氣逐漸開放，但普遍來說婚姻是由男女兩性的情愛建構，一般女性如果知道對象是同性戀，而且在婚後也不會改變、仍然會與另一個性別者維持同性戀型，就不會跟這個對象結婚了。在這個情況下，如果其中一方隱瞞自己的同性戀身分而結婚，另一方就可以主張撤銷婚姻。 （參考雲林地方法院民事判決89年度家訴字第16號）

但特別的是，如果是「雙性戀」，即便有所隱瞞，或許不能因此撤銷婚姻。 在嘉義的一則離婚判決裡提到，性傾向是個人隱私的一環，除非這個性傾向有影響到婚姻的本質，否則另一方就沒有告知的義務。而雙性戀本質上有可能與異性互信、互愛而組成家庭並延續血脈，在這個情況下，與婚姻並無衝突，如果個案中的當事人也願意努力共組家庭，即便沒有主動告知自己是雙性戀，也不能主張撤銷婚姻。 （嘉義地方法院民事判決105年度婚字第64號）

【如果性傾向不同，可能可以訴請離婚】

除了用撤銷的方式，性傾向不同，也有機會訴請離婚。 民法第1052條第2項規定，如果婚姻有重大事由導致難以繼續，也可以訴請離婚。

在台中的一則判決裡，夫妻雖然形式上同住，但各自分房睡，生活上也零互動，根本上的原因，或許是出在對於性向的認知不同，一方是異性戀，另一方是同性戀，因此形同陌路。在這個情況下，雙方對彼此的生活完全不了解也不介入，任何人在這個情況下都沒辦法繼續共同生活。最終法院判准離婚。 （臺中地方法院民事判決104年度婚字第125號）

從這則判決可以看出來，性傾向其實不是一個直接的「重大事由」，法官在意的是因性傾向導致雙方「喪失情感基礎」的這個結果。簡單來說，重點還是「能不能一起生活」，因此假如理論上有一對夫妻的性傾向不一樣，但卻能夠和樂生活，那麼也不構成法定的離婚事由。 （說到這個就讓我想到一個粉專大城小事的感人故事，推薦大家可以去看看）

【你可能覺得很扯，誰會不知道對方的性傾向就結婚？】

我覺得不是沒有這種情況，只是有沒有發現而已，尤其是在保守的傳統社會裡，受到社會壓力而不得不隱瞞自己性傾向的人一定不在少數，例如上面有民國89年判決，但也有104、105年才出現的判決，代表現在還是有因性傾向而鬧上法院的案例。櫃子裡不是沒有人，只是他們還沒走出來。

如果你們周遭也有類似的事情發生，我想我很願意幫忙，希望有情人終成眷屬，無情的人也不需要委曲求全。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook