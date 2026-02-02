加班申請制：雇主合法管理工具或對員工的剝削？

【但員工申請加班被拒絕，明明有加班卻拿不到加班費？】

在職場中加班申請制經常被雇主濫用，近期有法院判決指出，也有雇主不會主動要求員工加班，而是利用組織文化、工作氛圍或潛規則，例如「不能比老闆早下班」、「準時下班等於沒認真工作」、「沒做完的工作有責任要加班完成」，有加班事實也不能申請，甚至申請加班費會被規勸或直接拒絕，而員工常屬弱勢的一方，也難立於平等地位和雇主協商。(最高行政法院108年度判字第173號)

但對員工而言，只要實際上有加班，就應該可以請求加班費啊！近年來法院也確實發現到這個問題，於是有判決認為，雇主不可以指派不合理的工作量給員工，要求員工限時完成，實際上讓員工加班再用加班申請制來規避給付加班費。

而且雇主對於員工在工作場所提供勞務具有指揮監督的權利及可能，如果員工在雇主明知或可得而知的狀況下主動加班，雇主卻沒有制止或反對，例如播放廣播或關閉辦公室電源，還讓員工加班，就應認勞雇雙方都已經同意加班。

另外，雇主如果認為出勤紀錄沒有反應員工實際工作時間，必須有積極的措施，例如更正或和員工確認實際上下班時間，不能直接說員工沒依規定申請加班，就認為不用給付加班費，加班仍要回到有無工作事實為準，否則會無法達到勞基法保護勞工的立法目的。(最高行政法院106年度判字第541、715號，最高行政法院107年度判字第83、211、299號)

過去的行政院勞工委員會函釋也提到，雇主可以在工作規則規定勞工要求加班應事先申請，但勞工在工作場所超過工作時間自動提供勞務，雇主如果明知卻沒有表示反對或進行防止措施，加班時間就應認是工作時間，並依勞基法給付加班費。（行政院勞工委員會81年4月6日台81勞動2字第09906號函、96年3月2日勞動2字第0960062674號函）

而勞動事件法第38條更直接明文規定：「出勤紀錄內記載之勞工出勤時間，推定勞工於該時間內經雇主同意而執行職務。」

因為立法者認為，勞工通常只能依出勤紀錄作為上班、下班時間的證明，而依勞準法第30條第5項及第6項規定，雇主應保存勞工出勤紀錄5年，並逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，所以如果出勤紀錄有和事實不符的情形，雇主應可立即處理和更正。

也因為雇主有管理勞工出勤的權利及備置出勤紀錄的義務，對於勞工的工作時間具有較強的證明能力，於是勞工與雇主關於工作時間的爭執，雇主如果認為有不應列入工作時間計算的部分，可以提出管理資料作為反對的證據，例如約談紀錄，證明勞工在加班時間並不是在工作，可能在處理私事，來合理調整勞工的舉證責任，謀求勞工與雇主間訴訟上的實質平等。

綜合以上來看，因為員工通常屬於弱勢的一方，實在很難期待員工在工作做不完時，每次都能事先跟雇主申請加班並獲得批准，而雇主有管理工作場所的權利，不想付加班費，雇主可以叫員工趕快回家別加班。如果勞工有加班，而且沒提出加班申請，雇主有義務對個別員工的出勤狀況做進一步了解，例如通知

員工說明晚退原因，確認延後下班是繼續處理工作，還是在處理私人事務，即時更正退勤時間，不能只用加班申請制的工作規定來迴避付加班費的義務。 員工加班，向公司申請加班費是權利，公司也有給付的義務，不過比起拿加班費會不會更想準時下班呢？最近有一部日劇《我要準時下班》，女主角是上班族，但她堅持每天準時上下班，絕不加班當社畜，劇中講述了日本「加班文化」的病態，相信也說中台灣不少上班族的心聲，反思為什麼員工經常需要加班，可能是員工工作效率不好，也很可能是雇主的人力分配需要調整，無論如何，其實加班常態並不正常，劇中女主角有她的工作哲學，劃清工作與生活的界線，脫離每天加班的深淵，有興趣的人可以找來看看喔！