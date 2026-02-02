【3分鐘看懂年金改革的大法官解釋】

【但什麼叫正當？也不是空口白話說「我是正義」。】

這次年改涉及了三大現存的問題： 1.不公平 制度設計不良，導致年資、經歷相同的人，卻會因為制度的不同而有顯著的退休金差異，產生不公平（明明付出的一樣，得到的卻不一樣）。在某些情況，甚至出現退休者領得比現職還多。

2.不合時宜 例如18%優存，以前是因為本薪低才當作額外的補貼，但早在民國69年的時候本薪就已經沒那麼低了。

3.財政困難 因人口老化，領的人越來越多，領的金額也越來越多，但卻只有越來越少的人去支付退撫基金。再這樣付下去基金一定破產。