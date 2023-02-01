防疫保單被拒保！一篇文章讓你搞懂你的權益.

【成功核保了，保險公司卻說有複保險的適用所以不給保險金！？】

已經成功保到防疫險，在申請保險的時候，保險公司卻突然說有所謂的「複保險」所以只依比例賠保險金，這樣真的可以嗎？ 首先讓我們先了解什麼是「複保險」。「複保險」的意思是以同一個保險利益，同一個保險事故，跟好幾個保險人分別訂下好幾個保險契約，讓保險金超過原本保的保險利益的行為。這個行為在保險法上如果是善意（保的時候有跟保險公司說，保險公司也核保了），在實務上會用每個保險人承保的金額和保險金額總額的比例去給保險費，但如果是惡意的（保的時候沒有跟保險公司講），保險公司就可以主張複保險無效。 舉個例子來說，如果有一個人的房子是1000萬元（保險利益），他保了3張火險，分別是300萬、500萬、700萬，這樣就是所謂的「複保險」的行為。 但要注意的是，「複保險」是為了防止保戶賺取超過他損失的利益，也就是保險是來填補風險的不是用來賺錢的。因此，當險種是人壽險、定額給付的醫療險時，因為人的身體、生命是無價的，所以不會有複保險的適用，但是醫療險中的實支實付還是有複保險的適用喔！ 回到「防疫險」，防疫險不像火險是財產險，而是定額給付的特殊險種，擔保的是未來染疫身體遭受的風險，身體受到病毒侵害的損失，是難以評估的，因此「防疫險」不應該有複保險的適用。 所以，保險公司在遇到有複數保單的保戶，申請「定額」的防疫保險金時，不可以拿「複保險」這個理由，來說只要依比例給保險金。