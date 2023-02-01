防疫保單被拒保！一篇文章讓你搞懂你的權益.

【防疫保單之亂，保險金給不給？填了資料交了保費卻突然說不核保！？】
最近疫情緊張，每天確診人數都爆炸性成長，除了小心自己不染疫或被匡列隔離以外，最讓人煩惱的莫過於是跟保險公司周旋。在疫情升溫前或是升溫時，有許多民眾購買了保險公司的「防疫險」，保障自己未來可能染疫或受隔離的風險，有人只買了一張，但也有人買了多家保險公司的「防疫險」。 保險公司受理龐大業務同時，也需要給付累積起來十分可觀的保險金，這時候有保險公司開始主張買了多個「防疫險」的保戶是屬於「複保險」，所以只能比例給付保險金。 而有的還沒有核保的保險，保險公司則是以保戶已經投保其他保險公司相同的防疫險，依照核保規則所以不核保。 保險公司的這兩個主張，引發保戶們的不滿，主管機關也有表明看法，以下就讓筆者簡單分析這兩個問題吧！
【成功核保了，保險公司卻說有複保險的適用所以不給保險金！？】
已經成功保到防疫險，在申請保險的時候，保險公司卻突然說有所謂的「複保險」所以只依比例賠保險金，這樣真的可以嗎？ 首先讓我們先了解什麼是「複保險」。「複保險」的意思是以同一個保險利益，同一個保險事故，跟好幾個保險人分別訂下好幾個保險契約，讓保險金超過原本保的保險利益的行為。這個行為在保險法上如果是善意（保的時候有跟保險公司說，保險公司也核保了），在實務上會用每個保險人承保的金額和保險金額總額的比例去給保險費，但如果是惡意的（保的時候沒有跟保險公司講），保險公司就可以主張複保險無效。 舉個例子來說，如果有一個人的房子是1000萬元（保險利益），他保了3張火險，分別是300萬、500萬、700萬，這樣就是所謂的「複保險」的行為。 但要注意的是，「複保險」是為了防止保戶賺取超過他損失的利益，也就是保險是來填補風險的不是用來賺錢的。因此，當險種是人壽險、定額給付的醫療險時，因為人的身體、生命是無價的，所以不會有複保險的適用，但是醫療險中的實支實付還是有複保險的適用喔！ 回到「防疫險」，防疫險不像火險是財產險，而是定額給付的特殊險種，擔保的是未來染疫身體遭受的風險，身體受到病毒侵害的損失，是難以評估的，因此「防疫險」不應該有複保險的適用。 所以，保險公司在遇到有複數保單的保戶，申請「定額」的防疫保險金時，不可以拿「複保險」這個理由，來說只要依比例給保險金。
【保險公司說已經保過別的防疫險了，所以不給保】
至於如果還沒有核保的防疫險呢？保險公司可以說已經保了其他家，所以我們不給保了嗎？ 保險有沒有成功保到，除了填完資料、繳完保險費外，還要經過保險公司的核保，這樣才算是有成功承保。 而防疫險是屬於保戶與保險公司自願決定要不要締結保險契約的，所以原則上依照「契約自由」，保險公司是可以評估可不可以承擔這個風險來決定要不要把保險賣給保戶的，就好比店家可以決定要不要把商品賣給客人是相同的道理。 保險公司決定要不要核保，公司內部有核保政策，核保人員需要依照核保政策來判斷是否要核保，因此核保往往需要一點時間。由於保戶們並不知道保險公司內部的核保政策，保險公司可以因為疫情的改變，而改變同一個保險的核保政策嗎？這樣對後保的保戶或是已經填資料繳保險費在等待核保的保戶，是否有不公平，而可能違反所謂的「誠信原則」甚至損害保險公司的商譽，是保險公司需要深思熟慮的地方。
【懂得主張自己權利，並耐心等待】
總結上面說的，已經核保的防疫險，保險公司不能主張「複保險」不理賠或是要比例理賠。而如果還在等待核保，收到保險公司用已經保了其他防疫險所以不核保當理由的通知，這是保險公司依照契約自由所決定的，但如果保險公司有故意拖延核保或是突然改變核保政策，還是可能可以主張違反誠信原則，請求保險公司核保。 疫情還在持續升溫，防疫險還有好多問題還沒解決。我們能做的除了好好防疫外，還要向保險公司確實的主張自己的權利，保護自己，耐心等待保險公司業務的處理。