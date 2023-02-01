承攬是雇傭？外送員的法律拉鋸戰　帶你了解法院怎麼說.

【法院說⋯⋯】

在人格從屬性上，Uber對外送員的服務過程與環節都有詳細的規定，比如：保溫袋、取餐送餐、衛生等等在Uber給外送員的新手指南當中都有詳盡敘述應如何進行；且新手指南裡面也有規定外送員不可對客人收取現金、私下攬客，且不可�以讓他人代自己為外送服務，一定要親自履行，如果有違規情形，Uber可以對該名外送員為處分，故有人格從屬性。其次，外送員和Uber也有經濟上的從屬性，在新手指南當中，有關於給付報酬、車資計算和獎勵方案的詳細規定，且該規定適用於全體外送員，不會與個別外送員進行磋商，外送員也只能依照這樣的規定領取報酬或車資等，可見在經濟上也有從屬性。最後在組織上，外送員的外送就是代表Uber，而非以外送員自己的名義或品牌進行送餐，而若外送服務有問題，也是由Uber的客服人員處理，又Uber也可以對外送員的工作表現扣分、停權或獎勵，由此可知Uber將外送員納入自己的組織內，要求其配合Uber的工作規範。 結論上，前述的三種從屬性，在Uber和外送員之間都已經具備，故二者之間是勞動契約，外送員受到勞基法的保障。現今外送平台如UberEats或foodpanda十分盛行，外送員滿街跑，有時是否認定為勞動契約也牽涉到政策選擇以及風險分配，若認定為勞動契約，對外送員較有保障，也讓大公司在享有豐厚利潤時承擔更高的風險。

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