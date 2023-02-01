原力覺醒！大法官判定違憲！10分鐘讓你明白原民身分.

【這條規定哪邊不合理？—多數大法官們的想法】

大法官們認為這條規定涉及原住民的「身份認同權」以及「種族平等」的問題。 我們先來看「身份認同權」的部分：這條規定本來是希望讓小孩去從具原住民身份的父母的姓去促進原住民身份的認同，然而在原住民族中並沒有如同漢人的「姓氏」概念，因此要求小孩去從父母的漢姓而取得原住民身份，對促進認同的效果並沒有用；而且要促進認同的方式有很多種，姓名只是其中一種，而就算姓名可以促進認同好了，也可以採取其他較小侵害手段，如：要求並列原住民族傳統名字。所以這條規定並無法保護原住民的身份認同權。 而關於「種族平等」，大法官認為原（原住民）和非原（非原住民）所生的小孩在血統上不一定會比原原所生的小孩有更低的原住民血統（依照原民法第4條第1項，父母都是原住民，生的小孩就是原住民，沒有從誰姓才會有原住民身份的問題）。舉例來說，若原原父母都只有1/4的原住民血統，那麼小孩子只會有1/4的原住民血統，但原（百分之百的原住民）和非原的小孩所生的小孩，則有1/2的原住民血統。然而，後者卻受到姓名的限制才能取得原住民身份，顯然不合理，因此本條規定導致了差別待遇，違反種族平等的保障。