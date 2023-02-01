圖方便幫別人「這個忙」　律師：恐吃官司.

【怎麼樣會成立偽造文書呢？】

「偽造文書罪」規定在刑法第210條：「偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」這個條文有兩個重點需要注意：也就是「私文書」以及「足以生損害於公眾或他人」。 1.「私文書」：在刑法上是指要具備「有體性」、「持久性」、「名義性」及足以瞭解其內容之「文字或符號性」之特徵，並具有「證明性」之功能的文書。簡單的說，只要文書是用文字、符號寫下，可以長久的存在，並且在平常生活上有法律上、社會上的重要意義而且可以推出是誰寫下的，就是刑法上的「私文書」。 2.「足以生損害於公眾或他人」：足生損害，是指他人有可以受法律保護的利益，因此遭受損害或有受損害的可能，不一定要實際上有發生損害；而所謂損害，也不只包含經濟上的損害，民事、刑事或行政上之損害也都包含。也就是說如果偽造的事情是「真實」並且「沒有造成公眾或他人的損害」，是不會構成偽造文書的。