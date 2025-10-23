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通姦罪與法律界的困惑與爭議

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-12-03更新 2025-10-23
雷皓明律師
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看社會新聞時不時就會出現某某某偷情，配偶蒐證怒告小三、小王，對於一般人認為「這就是通姦啊」的情況，然後刑事法院或地檢署卻判決無罪或不起訴的案子，司法是悖離人民法情感了嗎？

【這不是通姦什麼算通姦？】

看社會新聞時不時就會出現某某某偷情，配偶蒐證怒告小三、小王，對於一般人認為「這就是通姦啊」的情況，然後刑事法院或地檢署卻判決無罪或不起訴的案子，司法是悖離人民法情感了嗎？

【通姦罪的成立條件？】

先看依法條的規定，通姦罪要成立，有兩個條件： 1.有配偶 所以通姦罪成立時必定包含兩個人，有配偶的人，和「知道」對方是有配偶的人(小三或小王)。所以小三或小王常常拿不知道做理由，判決實務上的確有的時候會接受。

2.與人通姦 「與人通姦」，是指和配偶以外的第三人通姦，男女雙方合意為姦淫行為(只有性器接合才算、口交肛交或其他各式性行為態樣都不會構成)，所以同性之間依目前法條規定是很難成立通姦罪的。

【一定要到姦淫的程度才罰？】

高等法院曾經討論過和小三小王「口交」算不算犯通姦罪的問題，但後來認為刑法上的通姦行為是指男女交媾行為是指異性之間的「性器接合」，而且因為「姦淫」和「性交」在刑法用詞就是不一樣的，修正刑法時，也沒有把「通姦」或「相姦」罪的「姦淫」修改為「性交」，顯然有維持原來只罰男女姦淫行為而不擴張到「性交」的意思，所以口交並不構成通姦罪。(臺灣高等法院暨所屬法院91年法律座談會刑事類提案第7號)

既然開會討論過了，所以實務上大多也採這樣的見解，既然姦淫是指異性之間的「性器接合」，異性間「性器接合」之外的口交、愛撫、接吻就都不會成立通姦罪，例如最近一起已婚中校偷吃同單位女士官，還留下女士官「打飛機」的性愛影像，不過檢方認為無法證明兩人有「結合」的性行為，因此不起訴。

【如何證明兩人有通姦？】

在法庭上，通姦有直接證據與間接證據，法官對通姦罪成立與否的認定，大多比較願意採納直接證據，這也是要成立通姦罪困難的地方，要因為要天時地利拍到正在性交的畫面太困難了。

所以也有法院會採用其他間接證據補強，例如：沾上精液的衛生紙、雙方進出賓館的監視器畫面、通訊軟體曖昧或露骨的親密對話。

不過實務上對於通姦罪的證據要求是嚴格的，雖然有判決認為要當場查獲，依社會生活經驗來說很不容易，所以法院不會只以有沒有抓姦在床判斷，有相當證據證明雙方有性器接合的事實，而且一般人也會認為有的程度就可以。

但我們看到即便車內行車紀錄器有錄到2人對話討論有沒有將衛生紙團沖掉、通訊軟體上有超出一般異性友人情誼的曖昧親密對話、找到混有2人DNA的衛生紙、拍到2個人裸體在床上，證人聽到呻吟聲並看到男方性器官處於興奮狀態都不一定會成罪，除非當事人承認有姦淫。不然真的很難成立。

主要法官的思考邏輯是，因為這些證據都無法百分之百肯定2人有姦淫的行為，有可能是口交肛交、也有可能只是幻想。 (參考臺灣高等法院 108 年上易字第 738號、369號判決、臺灣高等法院107年上易字第1823、2013號判決)

【標準太嚴格？】

一般人可能會覺得很不可思議，都有這些跡象和紀錄了，怎麼可能沒通姦？

有法官就在判決裡表示對實務現況的無奈，他說：「必須有證據足以證明通姦、相姦行為的發生法官才能判有罪，無法以曖昧不明的男女關係存在，就直接推論必有性器接合的性交行為發生，就算2人對話內容讓人匪夷所思，難以相信2人毫無瓜葛，但還是不成立通姦罪，沒有任何正宮能夠忍受另一半和小三小王互相傳送性愛對話，但基於無罪推定原則，在證據不足的情況之下，只能帶著遺憾、帶著對被害人難以交代的重擔以及真相永難釐清的無力感，作出無罪判決，但不代表法院肯認被告2人行為。」(參考臺灣新北地方法院108年易字第554號刑事判決)

不過也有更勇敢的法官，認為男女間的性行為，本來就是隱私外人不容易知道，所以更應該可以依照其他相關的間接證據及情況證據，用一般社會生活的經驗判斷是否有通姦，並不是只有抓姦在床、性器官結合或DNA等直接證據才能證明有通姦的事實，例如行車紀錄器錄到男女雙方露骨的對話、有性交行為動作的共浴照片，都已經足以讓人認為2人有通姦。(參考臺灣高等法院臺中分院106年上易字第 899 號判決、臺灣高等法院 108 年上易字第 1144 號刑事判決)

被戴綠帽肯定不高興，如果檢察官或法官又不起訴或判無罪更是氣氣氣氣氣，通姦罪的成立條件實在讓人覺得不合理，但近年來實務上更多的討論，反而是在通姦除罪化，一方面是擔心通姦罪的運作淪為處罰女性的法規，同時也是反省通姦罪成為報復的工具，甚至有法官申請釋憲，通姦罪的去留，除了實務上的運作上的民心向背外，可能更多是立法的選擇問題了……

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