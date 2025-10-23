通姦罪與法律界的困惑與爭議

【如何證明兩人有通姦？】

在法庭上，通姦有直接證據與間接證據，法官對通姦罪成立與否的認定，大多比較願意採納直接證據，這也是要成立通姦罪困難的地方，要因為要天時地利拍到正在性交的畫面太困難了。

所以也有法院會採用其他間接證據補強，例如：沾上精液的衛生紙、雙方進出賓館的監視器畫面、通訊軟體曖昧或露骨的親密對話。

不過實務上對於通姦罪的證據要求是嚴格的，雖然有判決認為要當場查獲，依社會生活經驗來說很不容易，所以法院不會只以有沒有抓姦在床判斷，有相當證據證明雙方有性器接合的事實，而且一般人也會認為有的程度就可以。

但我們看到即便車內行車紀錄器有錄到2人對話討論有沒有將衛生紙團沖掉、通訊軟體上有超出一般異性友人情誼的曖昧親密對話、找到混有2人DNA的衛生紙、拍到2個人裸體在床上，證人聽到呻吟聲並看到男方性器官處於興奮狀態都不一定會成罪，除非當事人承認有姦淫。不然真的很難成立。

主要法官的思考邏輯是，因為這些證據都無法百分之百肯定2人有姦淫的行為，有可能是口交肛交、也有可能只是幻想。 (參考臺灣高等法院 108 年上易字第 738號、369號判決、臺灣高等法院107年上易字第1823、2013號判決)