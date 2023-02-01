自我保護成了犯罪！？律師詳解「傷害罪」.

【傷害罪要怎麼判斷？】

在刑法中對「傷害罪」的規定非常簡單，只有規定「傷害人之身體或健康者」是傷害罪，那究竟要怎麼樣才會成立呢？ 要構成傷害罪，首先要先判斷做出傷害行為的人內心裡有沒有「故意」或是「過失」。故意的意思是明明知道這樣做「一定會」讓別人受傷，還是去做，或是有想到這樣做「有可能」會讓別人受傷，還是去做。至於過失的意思則是可以注意到這樣子的行為會傷害到別人，並且能夠注意到，卻沒有注意，或是雖然知道這樣可能會發生傷害別人的事情�，可是相信不會發生。 判斷出做出傷害行為的人有「故意」或是「過失」之後，接著要看這個行為有沒有造成他人「受傷」。受傷又可以分成身體受到傷害與精神受到傷害，在身體受到傷害上，只有當身體的「生理機能受到影響」才會構成，好比割傷、劃傷、瘀傷、紅腫、灼傷等，因此如果只有覺得很痛或是頭髮被剪掉的話，都不會構成。至於精神受到傷害，必須要因此確診精神疾病，好比憂鬱症、躁鬱症等才可以，如果只是因此感到不高興、生氣、難過，並不會構成。 綜合上面兩個判斷，如果兩個都有而且不是在緊急避難的時候或是正當防衛的時候做出傷害的行為，也沒有其他免責的事情，就會成立刑法的傷害罪。但要注意的是只有在做出傷害行為的人有「故意」或是「過失」的情況下才要接者判斷行為人有沒有造成別人受傷，因此如果行為人沒有故意、過失即便有人受傷，也不會構成傷害罪喔！