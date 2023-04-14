上課啦！實戰操演「啪啪」　性教育？公然猥褻？都幾.

【法院怎麼說？】

過往有實務認為在未上鎖的包廂內跳脫衣舞的情形，有成立意圖營利而公然猥褻罪（如：臺灣高雄地方法院刑事判決101年度訴字第175號），因為該包廂裡面有9個人，且服��務生可以隨時進出，屬於「公然」之狀態（即使在本案當中包廂窗戶是屬毛玻璃材質）。然而另外也有法院認為（臺灣高等法院刑事判決101年度上訴字第1248號），於包廂內玩脫衣陪酒的遊戲，因為包廂是屬於非公開的狀態，而且進入包廂的人自願共處一室，也都有心理準備甚至是期待脫衣陪酒的活動，公然猥褻罪的要保護的公眾是「並未出於自願參與或共處猥褻行為場所之多數人而言」，因此本案當中，參與者皆是自願參與，並不符合公然猥褻罪所要保護的對象。