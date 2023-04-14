5分鐘讓你了解「王光祿案」.

【總統說這名獵人不用進去關】
5月20日，總統蔡英文在總統府官網上公布「特赦」布農族獵人王光祿的消息。什麼是特赦？王光祿案是什麼？這些要從王光祿在河床上撿到槍講起……
【王光祿案（臺灣高等法院花蓮分院刑事判決103年度原上訴字第17號）】
在本案判決當中，主要的爭點在於：王光祿在河床上撿到的槍是否為槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項、及該法之管理辦法第2條第3款的「自製獵槍」？以及，王光祿獵山羌給母親吃，是否符合野生動物保育法（下稱野保法）第21條之1的規定？若不符該條規定，則會依照野保法41條處刑。 花蓮高院認為，王光祿所撿到的槍並非是「自製獵槍」，因為該把獵槍並非是原住民所慣用；另外，王光祿獵的山羌並非是基於「傳統文化或祭典」，而是為了滿足母親的口腹之慾，故也沒有野保法第21條之1除罪化規定的適用。並維持一審三年六個月有期徒刑。
【釋字第803號關於王光祿案的懶人包】
上述判決是本號解釋的背景事實之一，而在本號解釋當中，大法官針對上述前者認為，「自製獵槍」定義尚無問題；而針對後者則認為獵殺山羌自用，仍符合野保法第21條之1中的「傳統文化」。因此，在釋字第803號出來後，王光祿獵山羌給母親吃並不違法，但其使用自製獵槍仍違反槍砲彈藥刀械管制條例，王光祿就此部分仍應服刑。
【釋字第803號出了什麼問題？為什麼要特赦王光祿？】
其實就大法官針對條文的字句解釋並無太大問��題，大法官注意到了「自製獵槍」安全性以及野生保育的問題，那為什麼會受到許多人的批評呢？主要的理由大致如下：大法官形同肯認原住民只能用「自製獵槍」進行狩獵；也就是代表，原住民的獵槍永遠只能停在祖先們曾用過的槍種，不可使用更進步、更安全的「制式獵槍」；另一方面則是，大法官在解釋當中屢屢提到生態保護以及原住民文化間的利益衡量，卻忽視了原住民的自然觀與漢人迥異，原住民文化有萬物共生共榮的精神，狩獵、耕作等皆應嚴守原住民曆法、與自然共為一體，況且真正侵害大自然的，應非是原住民的狩獵文化，大法官卻將「不可破壞自然」的枷鎖銬在原住民身上。 後蔡英文總統因「其情可憫」之原因，於5月20日特赦王光祿，特赦是總統依照憲法上的權力，可讓被告不用服刑、或者讓被告的罪刑無效，然而依照特赦法第3條前段特赦的結果下，王光祿仍是有罪之人，只是不用服刑。原住民議題一直是這座島上難解的題目之一，大法官們解決了釋字第803號，但原民議題、原漢衝突似乎仍懸而待決。
新聞來源：https://www.mirrormedia.mg/story/20210520edi011/