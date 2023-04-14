5分鐘讓你了解「王光祿案」.

【釋字第803號出了什麼問題？為什麼要特赦王光祿？】

其實就大法官針對條文的字句解釋並無太大問��題，大法官注意到了「自製獵槍」安全性以及野生保育的問題，那為什麼會受到許多人的批評呢？主要的理由大致如下：大法官形同肯認原住民只能用「自製獵槍」進行狩獵；也就是代表，原住民的獵槍永遠只能停在祖先們曾用過的槍種，不可使用更進步、更安全的「制式獵槍」；另一方面則是，大法官在解釋當中屢屢提到生態保護以及原住民文化間的利益衡量，卻忽視了原住民的自然觀與漢人迥異，原住民文化有萬物共生共榮的精神，狩獵、耕作等皆應嚴守原住民曆法、與自然共為一體，況且真正侵害大自然的，應非是原住民的狩獵文化，大法官卻將「不可破壞自然」的枷鎖銬在原住民身上。 後蔡英文總統因「其情可憫」之原因，於5月20日特赦王光祿，特赦是總統依照憲法上的權力，可讓被告不用服刑、或者讓被告的罪刑無效，然而依照特赦法第3條前段特赦的結果下，王光祿仍是有罪之人，只是不用服刑。原住民議題一直是這座島上難解的題目之一，大法官們解決了釋字第803號，但原民議題、原漢衝突似乎仍懸而待決。

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