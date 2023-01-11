賠慘了！男子打翻水害人滑倒判賠21萬　誰該賠？為什麼要賠？律師通通講給你知道.

【轉運站屬於「企業經營者」，有沒有特別的責任？要賠嗎？】

有的，但是⋯⋯。 本案的原告（被害人）只依照民法提起損害賠償之訴，事實上依照消費者保護法（下稱消保法）也有可能的請求依據。消保法第2條第2款以及第7條規定，身為企業經營者應確保提供的商品或服務符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，否則應負起連帶責任，但是若企業經營者能證明其無過失者，法院得減輕其賠償責任。本案的轉運站無疑是「企業經營者」，若轉運站提供的服務沒有符合前述的「安全性」，依照消保法第7條第3項就應該要進行賠償。 本案萬達通公司一直都有維持定時定期的清潔與巡視、又沒有受到通知要清潔、且打翻水後的3分鐘就馬上有人滑倒，應認為萬達通公司沒有辦法馬上清潔是正常的，其所提供的清潔服務應符合了「當時科技或專業水準可合理期待之安全性」，既然有符合，那麼就算原告有依照消保法第7條提起損害賠償之訴，也無法勝訴。