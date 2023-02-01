5百萬善款助單親童度難關　恐「一資格」被取消！？.

【信託的財產也會被算進家庭財產裡嗎？】

在得到捐款時，由於擔心突然收到一大筆前不知道該怎麼妥善的使用，因此常常會使用所謂的「信託」來管理，那「信託財產」也會被算進家庭財產裡嗎？所謂的「信託」，簡單的說是委託人以自己或是別人的名義委託銀行代管一筆錢，並且定期把這筆錢分配給受益人（可以是自己或是別人）藉由這樣的方法更妥善的管理一筆錢。 藉由信託，受益人雖然不�能一次拿全部的錢，但在自益信託（受益人是自己）的情形，整筆錢都屬於受益人的，因此為了避免產生社會資源分配不均現象，內政部的函釋認為這筆錢也要算入家庭財產；至於在他益信託（受益人是別人）的情形，受益人是低收入戶申請者時，也要把每一段時間收到的信託利益算進上面提到的「動產」中，如果計算之後沒有低於標準，也不符合申請低收入戶的條件。 由於葉家收到500萬的捐款所以很有可能被認為「動產收入及動產」而沒有符合低於低收入戶的條件，可能被撤銷低收入戶。低收入戶的資格是否撤銷需要更仔細的審查，收到500萬捐款很可能可以幫助葉家脫離困境，並把社會資源分配給更需要的人，但也應該協助葉小弟弟與阿嬤更妥善的運用這500萬元，使他們的生活真正獲得改善。

新聞來源：https://www.setn.com/news.aspx?newsid=1075065