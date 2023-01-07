喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
議員發送「民主雞排」涉賄選？怎麼判斷？律師帶你看！.

議員發送「民主雞排」涉賄選？怎麼判斷？律師帶你看！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-08-16更新 2023-09-18
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

前些日子，某議員在FB發文：只要美國眾議院議長裴洛西順利來台，就在服務處發送一百份免費雞排，並稱不用在選區，只要關心台灣的居民都可以來領一份「民主雞排」。此文一出，有人期待領雞排，但也有人認為，這難道不是賄選嗎？就竟發一份雞排算不算賄選呢？

【議員發民主雞排，是賄選嗎？】

前些日子，某議員在FB發文：只要美國眾議院議長裴洛西順利來台，就在服務處發送一百份免費雞排，並稱不用在選區，只要關心台灣的居民都可以來領一份「民主雞排」。此文一出，有人期待領雞排，但也有人認為，這難道不是賄選嗎？就竟發一份雞排算不算賄選呢？

【賄選規定在哪？規定了什麼？】

跟賄選有關的規定，分別在公務人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法以及刑法中。三個條文規範的方式類似，都是規定如果對有投票權的人，提出想買票的想法，或是約定要怎麼買票並且有共識，又或是已經實際的把賄賂的東西給有投票權的人，任何一種都是賄選的行為（法條要件「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者」）。 而給的東西，除了錢或可以換算成錢的東西以外，也包含所謂的「不正利益」也就是可以滿足人的其他需求或是慾望的利益，像是許諾如果當選之後，就給一個職位就算是其中一種。 最後是不是真的有賄選，判斷上是買票的人要因為送了東西，讓有投票權人投給他或是在罷免案裡面不去投票，才會真的構成。

【根據條文去解釋，要怎麼判斷呢？】

不過要怎麼認定送了東西或是送多少錢的東西，就會改變選民的意志，構成賄賂罪呢？ 或許大家都聽過一個耳熟能詳的金額「30元以下」就不會構成，但其實並不一定喔！這個標準只是法務部為了更具體一點的讓人民知道大概的標準，才發佈的函釋，法院並不受拘束。 至於法院的判斷，就細緻的分成「買票的人心裡有沒有真的想要賄選」跟「選民收到東西會不會改變投票想法」去判斷，但不可能也沒辦法去調查一個人心裡在想什麼，因此法院在判斷這種主觀想法時，是用「客觀上買票人的行為，與一般民眾收到東西時的生活經驗來綜合判斷」，法務部函釋的30元以下物品，就是用來輔助判斷的一種舉例，也就是一般候選人在送30元以下的東西時，通常只是為了加深選民的印象；對一般民眾來說，收到30元以下的東西，依照生活經驗，並不會因此想要改變投票的意願。

【送民主雞排沒有違法，但還是要個案判斷】

了解判斷的標準後，回到民主雞排的故事，首先因為議員發文提到不用是選區內的選民也可以領，基於會賄賂對象只能是「有投票權」的規定，首先就可以排除成立賄選罪的可能。但如果有選區內的選民來領，就要判斷議員心裡有沒有賄選的意思，以及民眾會不會因為拿到雞排就影響投票的決定。筆者認為，依照一般的社會通念，通常不會認為發雞排就可以改變選民的意願，拿到雞排的選民通常也不會因此改變投票意願，所以發民主雞排應該不會成立賄選罪。 但由於賄選罪都是用客觀的事實加上社會通念來判斷是否成立，並沒有一個非常確切的標準，因此是否真的有賄選罪的成立，還是不太一定的，候選人在競選時，除了不可以有賄選的心態外，為了加深選民印象送的東西，還是小心為妙。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook