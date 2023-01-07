議員發送「民主雞排」涉賄選？怎麼判斷？律師帶你看！.

【賄選規定在哪？規定了什麼？】

跟賄選有關的規定，分別在公務人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法以及刑法中。三個條文規範的方式類似，都是規定如果對有投票權的人，提出想買票的想法，或是約定要怎麼買票並且有共識，又或是已經實際的把賄賂的東西給有投票權的人，任何一種都是賄選的行為（法條要件「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者」）。 而給的東西，除了錢或可以換算成錢的東西以外，也包含所謂的「不正利益」也就是可以滿足人的其他需求或是慾望的利益，像是許諾如果當選之後，就給一個職位就算是其中一種。 最後是不是真的有賄選，判斷上是買票的人要因為送了東西，讓有投票權人投給他或是在罷免案裡面不去投票，才會真的構成。