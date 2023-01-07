議員發送「民主雞排」涉賄選？怎麼判斷？律師帶你看！.

【議員發民主雞排，是賄選嗎？】
前些日子，某議員在FB發文：只要美國眾議院議長裴洛西順利來台，就在服務處發送一百份免費雞排，並稱不用在選區，只要關心台灣的居民都可以來領一份「民主雞排」。此文一出，有人期待領雞排，但也有人認為，這難道不是賄選嗎？就竟發一份雞排算不算賄選呢？
【賄選規定在哪？規定了什麼？】
跟賄選有關的規定，分別在公務人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法以及刑法中。三個條文規範的方式類似，都是規定如果對有投票權的人，提出想買票的想法，或是約定要怎麼買票並且有共識，又或是已經實際的把賄賂的東西給有投票權的人，任何一種都是賄選的行為（法條要件「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者」）。 而給的東西，除了錢或可以換算成錢的東西以外，也包含所謂的「不正利益」也就是可以滿足人的其他需求或是慾望的利益，像是許諾如果當選之後，就給一個職位就算是其中一種。 最後是不是真的有賄選，判斷上是買票的人要因為送了東西，讓有投票權人投給他或是在罷免案裡面不去投票，才會真的構成。
【根據條文去�解釋，要怎麼判斷呢？】
不過要怎麼認定送了東西或是送多少錢的東西，就會改變選民的意志，構成賄賂罪呢？ 或許大家都聽過一個耳熟能詳的金額「30元以下」就不會構成，但其實並不一定喔！這個標準只是法務部為了更具體一點的讓人民知道大概的標準，才發佈的函釋，法院並不受拘束。 至於法院的判斷，就細緻的分成「買票的人心裡有沒有真的想要賄選」跟「選民收到東西會不會改變投票想法」去判斷，但不可能也沒辦法去調查一個人心裡在想什麼，因此法院在判斷這種主觀想法時，是用「客觀上買票人的行為，與一般民眾收到東西時的生活經驗來綜合判斷」，法務部函釋的30元以下物品，就是用來輔助判斷的一種舉例，也就是一般候選人在送30元以下的東西時，通常只是為了加深選民的印象；對一般民眾來說，收到30元以下的東西，依照生活經驗，並不會因此想要改變投票的意願。
【送民主雞排沒有違法，但還是要個案判斷】
了解判斷的標準後，回到民主雞排的故事，首先因為議員發文提到不用是選區內的選民也可以領，基於會賄賂對象只能是「有投票權」的規定，首先就可以排除成立賄選罪的可能。但如果有選區內的選民來領，就要判斷議員心裡有沒有賄選的意思，以及民眾會不會因為拿到雞排就影響投票的決定。筆者認為，依照一般的社會通念，通常不會認為發雞排就可以改變選民的意願，拿到雞排的選民通常也不會因此改變投票意願，所以發民主雞排應該不會成立賄選罪。 但由於賄選罪都是用客觀的事實加上社會通念來判斷是否成立，並沒有一個非常確切的標準，因此是否真的有賄選罪的成立，還是不太一定的，候選人在競�選時，除了不可以有賄選的心態外，為了加深選民印象送的東西，還是小心為妙。